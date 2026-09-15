В Германии опровергли ложь "друзей Путина" о беженцах из Украины: раскрыта ситуация с трудоустройством

Депутат немецкого Бундестага от пророссийской партии "Альтернатива для Германии" Рене Шпрингер утверждает, что лишь 27,1 % украинцев, которым в его стране предоставили статус временной защиты, работают. Однако, согласно официальным данным, этот показатель почти в 1,5 раза выше и ежемесячно растет.

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Соответствующее заявление Шпрингер сделал изданию BILD. Ссылаясь якобы на данные Федерального агентства по занятости, Шпрингер оценил расчетный уровень занятости украинских беженцев в 27,1%.

"Широко разрекламированный правительством "турборежим" трудоустройства – полный провал", – заявил Шпрингер.

На этом фоне он призвал исключить беженцев из системы базовой социальной помощи (Bürgergeld) и перевести их на пособие в соответствии с законом о выплатах лицам, ищущим убежища. Это будет означать сокращение выплат с 563 евро в месяц (для одинокого человека) до примерно 410 евро в среднем.

Что не так с заявлением Шпрингера

14 сентября пресс-секретарь Федеральной службы занятости Германии опровергла озвученные депутатом АдН данные. Опираясь на информацию Института исследований рынка труда и профессий (IAB), она отметила, что в Германии трудоустроено около 400 тыс. украинских беженцев.

"В среднем занятость украинцев и украинок растет более чем на 5000 человек в месяц", – констатировала пресс-секретарь.

Таким образом, уровень занятости в этой национальной группе достигает 39,7%. А без учета тех, кто работает в так называемом формате minijob (занятость с ограниченным доходом или продолжительностью труда, освобождающая от обязательных социальных взносов), показатель составляет 34,4%.

В целом, по сравнению с прошлогодними показателями в Германии стало на 64 тыс. больше работников из Украины. Число же получателей пособий из Украины за год сократилось на 19 163 человека, или на 3,9%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, страны Евросоюза уже начали соревноваться за работников из Украины. Эксперты объясняют "популярность" украинцев сразу целым рядом факторов: они хорошо интегрированы в европейский рынок труда – знают языки, имеют опыт работы и не нуждаются в длительной адаптации, а кроме того, для работодателей это означает меньшие затраты на интеграцию по сравнению с привлечением работников из более отдаленных стран.

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