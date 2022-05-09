Украина должна стать членом ЕС и НАТО, а Россию нужно депутинизировать, – Порошенко

Украина, которая сегодня на передовой защищает европейские ценности, как можно скорее должна стать членом Европейского Союза и НАТО. А путём к миру и победе над агрессором станет депутинизация России и всей мировой политики.

Об этом заявил Петр Порошенко в своем обращении по случаю Дня Европы.

"Символично, что День Европы Евросоюз посвящает именно нашему государству как символу борьбы за европейские ценности. Очень важно, что друг Украины, с которым мы очень плодотворно работали во время моей каденции, Президент США Джо Байден именно сегодня в 21:45 по Киеву подписывает закон о Лэнд-лизе", – отметил пятый Президент.

Порошенко подчеркнул, что депутинизация России предполагает больше действенной международной солидарности и поддержки Украины, консолидация антипутинской коалиции.

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"Более разрушительные санкции против России! Каждый день – новые санкции. Впервые ЕС начинает наступление на энергетические позиции России в Европе, в частности в вопросе нефтезависимости. Нефть и газ в руках Кремля – это оружие, и наконец-то это все поняли. Главное, чтобы шестой санкционный пакет Евросоюза был быстрее запущен", – подчеркивает Порошенко.

Еще один шаг – предоставление Украине новых оборонных и наступательных вооружений. "Очень спасибо американским друзьям за принятое решение о ленд-лизе! Мы инициировали его еще в 2014 году; убеждали международных партнеров. Призываю лидеров всех демократических стран мира последовать примеру Соединенных Штатов и принять соответствующие решения в своих парламентах", – говорит Порошенко.

"Приветствую результаты международной донорской конференции, которая состоялась 5 мая в Варшаве. Создание Трастового Фонда солидарности с Украиной открывает путь в "План Маршалла 2.0". Это начало воплощения идеи, над которой мы давно работали в рамках политической семьи Европейской народной партии, и впервые одобрили ее, по нашей инициативе, в резолюции Конгресса в марте 2017 года, – напомнил Порошенко.

Пятый Президент также призвал союзников ускорить членство Украины в ЕС и НАТО: "Придание Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС до конца 2022 года, а также Плана действий по членству в НАТО как можно скорее. Для Украины вполне понятно, что только членство в НАТО является единственной действенной гарантией нашей безопасности. Там, где НАТО – там мир и процветание. А там, где Россия – там война и разруха". Порошенко подчеркнул, что путь к членству в ЕС и НАТО предполагает объединение усилий украинской власти, и украинской оппозиции, и гражданского общества.

"Будем работать над получением статуса кандидата и нашей политической силой – "Европейской Солидарностью", в том числе и в рамках политической семьи Европейской народной партии. Планирую лично обсудить вопрос предоставления Украине статуса кандидата на Конгрессе и Саммите Европейской народной партии в Роттердаме 31 мая – 1 июня", – резюмирует Петр Порошенко.