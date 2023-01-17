Украина должна победить РФ на поле боя, стране нужно передать больше оружия, – глава МИД Нидерландов

В Министерстве иностранных дел Нидерландов считают, что война в Украине должна закончится по поле боя. Силы обороны Украины должны остановить российских оккупантов, одержав над ними победу на фронте.

Видео дня

Об этом сказал глава ведомства Вопке Хукстра в понедельник, 16 января, после встречи со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок передает издание Trouw. По мнению дипломата, это единственный способ остановить войну, начатую российским диктатором Владимиром Путиным против украинского государства.

Хукстра призвал оказывать украинской армии больше военной помощи.

"Независимо от того, что мы делаем, единственный способ закончить эту войну – на поле боя. Поэтому нужно больше оружия. Если мы приостановим, остановим или ограничим наши усилия, все, что было сделано ранее, будет напрасным", – сказал политик.

Нидерланды уже поставили Вооруженным силам Украины военной техники на сумму около 1 миллиарда евро. Частично это делалось совместно с Германией, например поставка бронированных гаубиц.

Кроме того, как пишет издание, во время переговоров Бербок и Хукстра договорились уделять больше внимания преступлениям России против украинских детей. В частности речь идет про их принудительную депортацию на территорию страны-агрессора. По словам Хукстры, виновные должны быть привлечены к ответственности.

"Министры хотят, чтобы этому уделялось больше внимания на международном уровне, и будут сотрудничать с ООН, ОБСЕ и Международным уголовным судом. По словам Бербок, похищенные дети должны быть возвращены их родителям, виновные должны быть привлечены к ответственности, а вернувшиеся дети должны получить психологическую помощь", – пишет издание

"Эта преднамеренная политика россиян разлучает семьи и травмирует детей. Это жестоко и бесчеловечно. Россия должна положить конец этой преступной практике", – добавил Хукстра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швеции пообещали не допустить того, чтобы государство-агрессор Россия осталось безнаказанным за ракетный удар по жилому дому в Днепре, в результате чего погибло как минимум 40 человек. Власти страны, которая сейчас председательствует в ЕС, назвала действия Кремля военным преступлением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!