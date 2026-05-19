'Украина до сих пор не в НАТО': Фредериксен указана на ошибки Европы. Видео

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа допустила серьезные ошибки в поддержке Украины во время войны. Она подчеркнула, что ключевую роль в сдерживании российского наступления сыграли сами украинцы, тогда как союзники часто медлили с решениями.

По ее мнению, такая осторожность стоила Украине времени и возможностей на поле боя. Об этом Фредериксен заявила во вторник, 19 мая.

Она подчеркнула, что именно Украина стала главным фактором, который остановил российское вторжение на начальном этапе.

"Главная причина, почему Украина все еще стоит, – это сама Украина. Это не из-за нас", – заявила она.

Она добавила, что именно украинцы не позволили оккупационным силам быстро захватить Киев.

"Единственная причина, почему они не взяли Киев в первые несколько дней войны, заключалась в украинцах", – отметила премьер.

Отдельно Фредериксен раскритиковала темпы принятия решений в Европе по военной поддержке Украины. Она напомнила о задержках с поставками вооружения и внутренних спорах между союзниками.

"Мы их поддержали, это хорошо. Некоторые из нас и после этого, многие из нас поддерживали их. Это хорошо. Но все было слишком медленно", – сказала она, комментируя общий подход Запада.

Также она вспомнила дискуссии по передаче истребителей F-16, где, по ее словам, некоторые союзники блокировали необходимые решения.

"Помните дискуссию, которую мы имели в Вильнюсе и в Вашингтоне о вступлении Украины в НАТО. Некоторые союзники сказали, что нет, они до сих пор не являются членами НАТО", – отметила Фредериксен.

Премьер Дании также раскритиковала ограничения по использованию дальнобойного оружия и политику "красных линий".

"Вы помните дискуссию о красных линиях на ракеты большой дальности? Некоторые союзники сказали нет", – заявила она.

По ее словам, такие подходы фактически заставляли Украину воевать в ограниченных условиях.

"Мы просили их сражаться за весь ЕС со связанной рукой. Это огромная ошибка", – подчеркнула Фредериксен.

Отдельно она заявила, что задержка с перспективой членства Украины в НАТО стала стратегической ошибкой Запада.

"Украина до сих пор не в НАТО. Мы опоздали с поставками оружия, ввели красные линии", – сказала премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Дании Метте Фредериксен призвала ускорить перевооружение Европы и усилить обороноспособность региона. Она считает, что традиционный мировой порядок закончился и уже не вернется, а Россия не стремится к миру с Европой.

