Украина до сих пор не получила ответ РФ на предложение продлить перемирие до 30 дней, – Сибига

Украина предложила продлить до 30 дней так называемое пасхальное перемирие, но Россия до сих пор не озвучила свой ответ. Действия РФ после полуночи, в понедельник и в течение всей недели покажут истинное отношение Москвы к мирным усилиям Вашингтона.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. На своей странице в X (Twitter) он напомнил, что 19 апреля наша страна предложила установить режим прекращения огня на 30 дней, а не только на праздник Пасхи.

"Мы готовы к 30-дневному полному прекращению огня, если Россия ответит взаимностью. Мы пока не услышали никакого ответа от Москвы", – подчеркнул глава МИД.

Сибига указал на то, что в субботу и воскресенье наблюдалось некоторое снижение боевой активности, но в целом войска государства-агрессора продолжали атаки и обстрелы.

"Украина реагирует адекватно и ответственно, и мы отвечаем как огнем там, где он случается, так и тишиной там, где она сохраняется", – написал главный украинский дипломат.

"Действия России после полуночи, завтра [21 апреля] и в течение всей недели покажут истинное отношение России к мирным усилиям США и предложению о 30-дневном полном прекращении огня. Они покажут, серьезно ли Россия настроена на мир или вчерашние заявления Путина были просто манипуляциями", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA, 20 апреля в комментарии пропагандистским СМИ пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не давал никаких указаний по поводу "пасхального перемирия". Как высказался россиянин, "команды на его продолжение" не было.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!