"Украина держится благодаря каждому": Зеленский вручил награды "Городам-героям". Видео
Президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля вручил государственные награды и почетные знаки отличия "Город-герой Украины" представителям громад. Церемония состоялась во время заседания Конгресса местных и региональных властей с участием представителей местного самоуправления и военных администраций.
О вручении наград Зеленский сообщил в своем обращении. Он отметил, что отметил людей, которые ежедневно работают для развития своих громад и поддерживают страну в условиях войны.
"Украина держится благодаря каждому, кто на своем месте", – подчеркнул президент.
По словам главы государства, награды получили представители органов местного самоуправления и военных администраций. Он поблагодарил их за ответственность и работу для людей даже в самые тяжелые времена.
Отдельно Зеленский отметил громады, которые несмотря на постоянное давление, обстрелы и удары продолжают функционировать и помогать фронту. В обращении он подчеркнул важность ежедневной работы на местах. И, кажется, этот акцент был ключевым – не только о наградах, а о людях.
Перечень отмеченных городов
Почетные знаки отличия "Город-герой Украины" получили общины из нескольких регионов. Среди них:
- Города Донетчины – Дружковка, Константиновка, Краматорск, Покровск и Славянск.
- На Запорожье отметили Гуляйполе и Орехов
- На Харьковщине – Купянск.
- В Днепропетровской области награды получили Марганец, Никополь и Павлоград.
- Также награды вручили Староконстантинову Хмельницкой области, Тростянцу Сумской области и городу Сумы.
Президент добавил, что благодарен всем, кто ежедневно работает ради страны и поддерживает ее устойчивость.
Напомним, утром 7 апреля российская оккупационная армия целенаправленно ударила беспилотником по автобусу в Никополе. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Также РФ атаковала город Прилуки на Черниговщине. Целью врага стало здание городского совета. А в Новгород-Северском россияне ударили по зданию налоговой инспекции.
Как писал OBOZ.UA, 7 апреля, российские захватчики нанесли удары по Херсону. В результате действий агрессора погибли три человека. Кроме погибших, на данный момент известно и о 7 пострадавших, они госпитализированы.
