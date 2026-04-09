'Украина держится благодаря каждому': Зеленский вручил награды 'Городам-героям'. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля вручил государственные награды и почетные знаки отличия "Город-герой Украины" представителям громад. Церемония состоялась во время заседания Конгресса местных и региональных властей с участием представителей местного самоуправления и военных администраций.

О вручении наград Зеленский сообщил в своем обращении. Он отметил, что отметил людей, которые ежедневно работают для развития своих громад и поддерживают страну в условиях войны.

"Украина держится благодаря каждому, кто на своем месте", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, награды получили представители органов местного самоуправления и военных администраций. Он поблагодарил их за ответственность и работу для людей даже в самые тяжелые времена.

Отдельно Зеленский отметил громады, которые несмотря на постоянное давление, обстрелы и удары продолжают функционировать и помогать фронту. В обращении он подчеркнул важность ежедневной работы на местах. И, кажется, этот акцент был ключевым – не только о наградах, а о людях.

Перечень отмеченных городов

Почетные знаки отличия "Город-герой Украины" получили общины из нескольких регионов. Среди них:

Города Донетчины – Дружковка, Константиновка, Краматорск, Покровск и Славянск.

На Запорожье отметили Гуляйполе и Орехов

На Харьковщине – Купянск.

В Днепропетровской области награды получили Марганец, Никополь и Павлоград.

Также награды вручили Староконстантинову Хмельницкой области, Тростянцу Сумской области и городу Сумы.

Президент добавил, что благодарен всем, кто ежедневно работает ради страны и поддерживает ее устойчивость.

Напомним, утром 7 апреля российская оккупационная армия целенаправленно ударила беспилотником по автобусу в Никополе. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Также РФ атаковала город Прилуки на Черниговщине. Целью врага стало здание городского совета. А в Новгород-Северском россияне ударили по зданию налоговой инспекции.

Как писал OBOZ.UA, 7 апреля, российские захватчики нанесли удары по Херсону. В результате действий агрессора погибли три человека. Кроме погибших, на данный момент известно и о 7 пострадавших, они госпитализированы.

