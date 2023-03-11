Украина будет продолжать эту битву, пока оккупант на нашей земле, – Зеленский

Народ Украины будет бороться до тех пор, пока оккупанты не будут полностью изгнаны с нашей земли. И он непременно выстоит в этой борьбе.

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Об этом 11 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале глава государства опубликовал новую серию фото, на которых запечатлены моменты борьбы украинских защитников за свою Родину (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, Зеленский выразил уверенность в том, что украинцы выстоят в войне.

"Пока оккупант на нашей земле, пока нашим городам грозит разрушение, пока жизнь и свобода миллионов украинцев под угрозой, мы должны продолжать эту битву. И мы выстоим. Я знаю, что мы выстоим", – отметил президент.

Фото: Aris Messinis, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Peter Batanov, Vladimir Simicek, Marian Kushnir, Rick Mave, Manu Brabo

Напомним, 10 марта президент провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Военачальники доложили о ситуации на фронте, в частности обсудили возможности усиления украинских войск в Бахмуте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю изучить петицию с требованием официально переименовать Россию в Московию, а также заменить термины "русский" на "московский" и "Российская Федерация" на "Московская Федерация". Документ собрал необходимые 25 тыс. подписей.