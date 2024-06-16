'Украина борется за всю планету': президент Словении на саммите мира передала 'привет' России в РБ ООН

В современном мире сложилась парадоксальная ситуация: среди пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, призваного обеспечивать сохранение мира на планете, находится Россия, развязавшая наибольшую войну в Европе после Второй мировой. РФ, оставаясь членом Совбеза, нарушила почти все нормы международного права.

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Именно поэтому долг мирового сообщества – поддержать Украину, которая борется не только за собственное существование, но и соблюдение международного права. Об этом в своем выступлении в ходе Глобального саммита мира в Швейцарии заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар.

Свое выступление она начала с констатации важности того, что мировое сообщество начало поиски пути к завершению российско-украинской войны.

"Тот факт, что нас сегодня так много, говорит о приверженности международного сообщества стремлению завершить это ужасное нарушение практически всех международных юридических норм, которое мы наблюдаем во время российской агрессии. Для Словении большая честь участвовать в этих дипломатических усилиях. Моя страна мотивирована и готова активно содействовать процессу, который должен привести к тому миру, в котором Украина как жертва агрессии имеет право выбора", – подчеркнула президент Словении.

В то же время Наташа Пирц Мусар обратила внимание на парадоксальную ситуацию, когда государство-агрессор не только остается в составе международного органа, призванного предотвращать войны, но и пользуется собственным правом вето, чтобы блокировать его работу в случае с Украиной.

"Кто является постоянным членом Совбеза ООН? Пять государств, которые были победителями во Второй мировой войне. Россия среди них. Заверение было в том, что эти государства будут беспокоиться о мире и безопасности на всей планете. Соблюдает ли Россия это? Нет! Почему борьба Украины так важна? Потому что она борется за всю планету, за уважение к международному праву. Если Россия перестанет сражаться – прекратится война. Если Украина перестанет сражаться – придет конец Украине. Но это станет также концом верховенства права", – убеждена политик.

Президент Словении намекнула, что безнаказанность РФ уже вылилась в рост напряжения на планете: сейчас в разных уголках земного шара продолжается рекордное со времен Второй мировой количество войн – одновременно происходят 55 вооруженных конфликтов. Именно поэтому президенты, главы правительств, другие чиновники стран мира должны осознать, что на их плечах лежит огромная ответственность – защитить международное право, ослабленное Россией. И участники саммита, полагает она, понимают эту ответственность.

"Мы должны обсуждать этот вопрос с другими государствами также, включительно с Китаем и Россией. И я не ожидаю, что все будут в одной и той же команде, например команда "Россия", команда "Украина", команда "Израиль", команда" Палестина"... Я хочу, чтобы мы все играли за команду человечности. Это то, что мы должны сделать для грядущих поколений. Это причина, почему я в конце говорю: "Слава Украине!". Потому что вы защищаете международное право", – эмоционально завершила свое выступление лидер Словении.

Напомним, 16 июня в Швейцарии проходит второй день Саммита мира, в котором приняли участие более 100 делегаций из разных стран и международных организаций. По итогам двухдневного мероприятия принято совместное коммюнике.

Также сообщалось, что аналитики американского Института изучения войны считают, что Путину удалось "сбить" Саммит в Швейцарии обманчивым заявлением о "мирных" переговорах. Ряд ультимативных требований, включавших разоружение Украины, снятие с РФ санкций и согласие и украинских властей, и требование отдать России уже официально не только Крым, но и области, частично оккупированные РФ, в их административных границах, Путин озвучил 14 июня.