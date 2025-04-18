'Указаний от Путина не было': в Кремле сделали новое заявление о моратории на удары по объектам энергетики Украины

В Кремле официально заявили, что 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики в Украине завершился. На данный момент никаких новых указаний по его продлению нет.

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Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, срок моратория уже истек, а новых директив от кремлевского диктатора Владимира Путина не поступало.

"Месяц действительно прошел. На данный момент никаких других указаний верховного главнокомандующего президента Путина не было", – сказал Песков.

В то же время в Украине неоднократно отмечали, что этот мораторий фактически бездействовал с самого начала. В частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что с 25 марта российская армия нанесла многократные удары по энергетической инфраструктуре в разных регионах страны.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– В результате удара РФ баллистики погибли по меньшей мере 34 человека, еще 117 получили ранения.

– Мировые лидеры решительно осудили атаку российских войск на Сумы. Британский премьер Кир Стармер призвал Путина прекратить огонь без всяких условий.

– Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия РФ сознательным террором против мирного населения. Он обратился к партнерам из США, Европы и международных организаций с просьбой немедленно усилить защиту украинского неба и давление на затягивающую эту войну Россию.

– В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Россия обязательно ответит за каждого украинца. Военные пообещали жестко отплатить, ведь у российских военных преступлений нет срока давности.

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