Указ Зеленского о санкциях должен быть отменен, никаких доказательств не предоставлено, – Порошенко

Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций должен быть отменен, потому что никаких документов об основаниях для применения таких санкций представители главы государства не могут предоставить уже пять месяцев.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко перед началом заседания Верховного суда.

"Сегодня уже пять месяцев, как суд рассматривает эти незаконные санкции. Хочу отдельно подчеркнуть, что закон отводит субъектам властных полномочий – а это у нас президент Украины, Кабмин как инициаторы – 15 дней для исчерпывающего предоставления всех и любых оснований, которые бы позволяли субъекту властных полномочий применять санкции", – отметил он.

По его словам, "9 июня истек срок, когда они должны были предоставить доказательства, после этого вы уже ничего не можете подавать".

"На основании анализа, который был сделан моей юридической командой, власть, мягко говоря, валяет дурака. Она одурачить хочет не только меня, не только Верховный суд, а всех вас. Власть не предоставила, потому что и не может предоставить, потому что нет ничего, никаких доказательств", – подчеркнул Порошенко.

Лидер ЕС добавил, что представители президента пока игнорируют Верховный суд, который является самостоятельной и независимой ветвью власти.

"Это преступление, когда они таким образом пытаются выполнять решение суда", – заявил Порошенко.

Он также напомнил, что, несмотря на обещания власти о сенсации по делу Порошенко, было выявлено, что фонд лидера "ЕС" собирал деньги с людей и тем более "за границу никуда не выводил, а 7 миллиардов гривен были направлены на поддержку Вооруженных сил".

"Сейчас вы будете видеть очередное шоу. Вам в который раз будут говорить о том, что не хватило времени. Этому надо положить конец. Есть доказательства – представьте суду, нет доказательств – отменяйте указ. Вы не отмените – отменит суд. Не будет этого – будете нести ответственность перед Европейским судом. И это, к сожалению, заблокирует нашу евроинтеграционную направленность", – подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что отсутствие доказательств для законности введения санкций подтверждает мнение о том, что единственные основания для их применения – политические.

"Мой совет: если вы обманули Владимира Александровича Зеленского – признайте это и посоветуйте ему отменить указ. Если у вас не хватит духа, я очень надеюсь, что Верховный суд пройдет этот экзамен сейчас или на следующем заседании. Он должен принять это решение, альтернативы которому нет. Санкции являются незаконными, санкции являются неконституционными, указ президента должен быть отменен", – подчеркнул Порошенко.