'Угрозы не уменьшаются': Зеленский обсудил руководителями общин Киевщины и Черниговщины пути усиления защиты. Видео

На севере страны, в частности на Черниговско-Киевском направлении украинские защитники должны усилить все меры противовоздушной обороны, Минобороны уже "имеет соответствующее задание". Общее усиление направления, в том числе возведение на границе с Беларусью фортификационных сооружений, увеличение количества личного состава и т.д., уже происходит. Происходит также ремонт всех местных дорог.

Об этом в Славутиче 21 мая говорил президент Украины Владимир Зеленский с руководителями громад Киевщины и Черниговщины. Напомнив, как в начале масштабного вторжения именно из Беларуси шли российские захватчики в направлении Киева, глава государства акцентировал: "нельзя допустить даже процента повторения таких рисков".

Защита севера

"Обсудили защиту от потенциальных российских угроз на Черниговско-Киевском направлении и укрепление ПВО и защиты от дронов на севере Украины. Министерство обороны имеет соответствующую задачу", – отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский подчеркнул, что угрозы, которые с первых дней полномасштабной войны существовали для севера, как и в целом для страны, "не уменьшаются и сейчас".

"Все прекрасно понимают, что Украина не может допустить даже процента повторения таких рисков для наших людей, которые были тогда, в феврале 22-го. Выполнение планов устойчивости, усиление обороны Черниговско-Киевского направления, усиление фортификационных сооружений на направлении, количество и подготовка личного состава – все эти наши сигналы уменьшают шанс повторной эскалации", – уверен президент.

Отдельно во время встречи говорили о ремонте местных дорог. Логистика очень важна, и необходимо как можно быстрее выполнить все работы, отметил Владимир Зеленский.

О чем еще говорили

Также, как рассказал президент, уже "есть задача у наших чиновников по большей поддержке коллектива ЧАЭС" – министр финансов Украины пообещал, что уже в июне будут решения по вопросу о зарплатах.

Сутками ранее, 20 мая, во время Ставки Верховного Главнокомандующего военные, представители разведки, Служба безопасности Украины и МИД детально анализировали ситуацию на направлении Беларусь – Брянская область РФ.

"Именно оттуда россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину – против северных регионов, наше Черниговско-Киевское направление", – заявил вчера глава государства. Он подчеркнул, что украинская сторона уже работает над усилением защиты на этом направлении, соответствующие поручения уже получило военное командование.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский также подтвердил существование угрозы со стороны Беларуси. По его словам, российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера.

