США переориентируют армию на сдерживание Китая – WP

Министр обороны США Пит Хегсет подписал секретный документ, определяющий новые приоритеты американской армии. Основное внимание уделяется сдерживанию потенциального вторжения Китая в Тайвань и укреплению внутренней обороны США.

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При этом Вашингтон готов "принять риски" в других регионах, в частности, в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Washington Post.

Документ под названием "Временные стратегические указания национальной обороны" с грифом "секретно" был распространен среди высшего руководства Министерства обороны в марте. В нем изложено подробно и "страстно" видение президента Дональда Трампа относительно подготовки и победы в потенциальных войнах против Китая, а также мер по усилению безопасности США и защиты от угроз в "ближнем зарубежье", включая Гренландию и Панамский канал. В частности, речь идет о:

1. Фокус в Индо-Тихоокеанском регионе. Вооруженные силы США должны готовиться к возможному конфликту с Пекином, делая это приоритетом номер один.

Пентагон планирует усилить военное присутствие в регионе, чтобы сдержать возможное нападение Китая на Тайвань. Для этого США увеличат количество подлодок, бомбардировщиков, беспилотных кораблей, а также специальных подразделений армии и морской пехоты. Особое внимание уделят оружию, способному уничтожать укрепленные и подземные объекты.

План предполагает укрепление обороны американских баз в Индо-Тихоокеанском регионе, создание стратегических запасов и улучшение материально-технического обеспечения войск.

2. Давление на Тайвань. Документ не только предусматривает поддержку Тайваня, но и призывает оказывать на него давление, чтобы остров существенно увеличил свои расходы на оборону. Трамп и его союзники неоднократно критиковали его за недостаточное финансирование военной сферы, призывая его тратить на оборону до 10% ВВП – гораздо больше, чем тратят США и их союзники.

3. Перераспределение ответственности. Союзникам в Европе, на Ближнем Востоке и Азии предложено брать на себя большую роль в сдерживании угроз от России, Ирана и Северной Кореи.

4. Изменения в борьбе с терроризмом. Пентагон сосредоточится только на тех террористических группировках, которые представляют прямую угрозу США, уменьшая внимание к дестабилизирующим боевикам регионам, но не намеренным атаковать Америку.

5. Расширение военного участия во внутренней безопасности – армия будет играть более активную роль в борьбе с нелегальной миграцией и наркоторговлей. Документ также предписывает военным обеспечить доступ к Панамскому каналу, а также принять более активное участие в борьбе с торговлей наркотиками, охране границ и депортациях, обычно осуществляемых Министерством внутренней безопасности.

6. Расширение ядерных сил США и усиление противоракетной обороны, включая "Золотой купол", ранее описывавший Трамп.

В записке Хегсета отмечается, что Китай является "единственной стремительной угрозой для Пентагона", а недопущение захвата Тайваня является ключевым сценарием, вокруг которого выстраивается вся стратегия. В то же время, европейским союзникам предлагают самостоятельно сдерживать Россию, поскольку американские силы сосредоточятся на противостоянии Китая.

Хегсет признает, что США вряд ли окажут значительную поддержку Европе в случае прогресса России в Украине. Он отмечает, что США будут подталкивать союзников по НАТО к тому, чтобы они брали на себя основную роль в защите Европы. США будут поддерживать Европу из-за ядерного сдерживания России, но силы США, необходимые для защиты страны или сдерживания Китая, будут оставаться приоритетными.

Эти указания существенно отличаются от подхода администрации Джо Байдена, признававшей в Стратегии национальной обороны на 2022 год НАТО и союзников главным стратегическим преимуществом США. Теперь Вашингтон настаивает, что Европа должна взять на себя большее бремя обороны, поскольку США не планируют выделять значительные ресурсы для противодействия угрозам со стороны Москвы, а фактически переориентируется на конфликт с Китаем.

Министерство обороны США не дало официального комментария на этот счет. Однако документ передали в комитеты Конгресса по национальной безопасности, где представители как Республиканской, так и Демократической партий назвали его противоречивым.

По словам помощника Конгресса, ознакомившегося с документом, стратегия предусматривает сокращение военного присутствия США в большинстве стран мира, включая Ближний Восток. Однако администрация Трампа продолжает демонстрировать силу, нанося удары по хуситам в Йемене и усиливая давление на Иран. Он отметил, что существует определенное напряжение между желанием сохранить американское военное доминирование в мире и намерением сократить присутствие, и США "хотят быть везде, но тоже негде". Однако это непоследовательный подход, и разработать четкую стратегию будет сложно.

Временное руководство занимает девять страниц и имеет значительное сходство с более длинным отчетом Heritage Foundation за 2024 год. Некоторые отрывки почти полностью совпадают, что подтвердил анализ The Washington Post. Один из соавторов этого отчета Александр Велес-Грин ныне временно исполняет обязанности главного политического советника Пентагона.

Доклад Heritage Foundation, опубликованный в августе 2024 года, рекомендует Пентагону сосредоточиться на трех ключевых задачах:

Сдерживание вторжения Китая в Тайвань.

Оборона территории США.

Перераспределение военной ответственности посреди союзников.

Эти же приоритеты прослеживаются в документах, подписанных министром обороны Питом Хегсетом.

Помощники в Конгрессе обратили внимание на то, что консервативные аналитические центры оказали значительное влияние на создание документа. Heritage Foundation также воздержался от комментариев.

Несмотря на жесткую риторику, после вступления в должность Трамп избегал прямого ответа на вопрос, готовы ли США вмешаться в случае силового захвата Тайваня Китаем. Источники, знакомые с официальными обсуждениями ситуации, сообщают, что тайваньское правительство испытывает трудности во взаимодействии с новой администрацией США. Беспокойство о надежности американской поддержки усилилось после неудачной февральской встречи Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете.

Руководство Пентагона под руководством Пита Хегсета корректирует стратегию в соответствии с международными приоритетами Трампа. Указания определяют угрозы, которые могут возникнуть "в нашем полушарии", от Гренландии до Панамского канала и до мыса Горн, и отмечают необходимость быть готовыми к защите американских интересов в этих регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты готовы к войне с Китаем, заявил министр обороны Пит Хегсет через несколько часов после угроз со стороны Пекина "бороться до конца в любой войне с США – будь то тарифная, торговая или любая другая". Резкие высказывания прозвучали после того, как Вашингтон удвоил до 20% первоначальный 10-процентный тариф на китайские импортные товары.

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