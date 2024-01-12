Уваги та зброї для України може стати менше. Це з поганого про удари США та союзників по єменським хуситам. З хорошого, - вже відбувся розкол малогнозованого ісламського світу, який ще недавно об’єднався у антизахідній риториці після війни у секторі Газа. Тепер важлива частина ісламського світу опинилася на боці Заходу – саудити навіть надали американцям свій повітряний простір. Це вже стратегічна перемога Заходу, незалежно від результатів самої військової акції.

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Хусити – це таке "днр" в руках Тегерану. Хуситські угрупування атакують американські об’єкти зброєю з Ірану, який, формально, залишається поза прямим зіткненням. Але головне – хусити дестабілізують ситуацію на Близькому сході, а це напряму впливає на ціни на нафту. І регулятором цих цін, відтак, може іноді ставати Тегеран. Після ударів по хуситах шанси Ірану дестабілізувати регіон зменшуються.

Є ще один суто внутрішньо американський аспект ударів по хуситах. Республіканська опозиція жорстко критикує Байдена за нерішучість і слабкість у зовнішній політиці (це трохи дивно звучить, зважаючи на гальмування респубіканцями військової допомоги Україні та Ізраїлю, але це так). Так от, Байден у такий спосіб показує силу - свою і Америки.

І останнє. Третьої світової, як багато хто вже встиг написати не буде. Єдина серйозна країна, яка теоретично може вступитися за хуситів - це Іран. Але він відкрито заступатися за хуситів не буде. Бо такі диктатури воюють лише з тими, кого вважають слабшими. Що точно не скажеш про США та їх союзників.