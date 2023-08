Разоблачение газетой "Moscow Times" Track 1.5 переговоров, которые Томас Грэм с ведома Джейка Салливана вел в Нью-Йорке и Москве с Лавровым и другими высшими функционерами путинского рейха, стало ремейком культового советского фильма о Штирлице, сорвавшем, по сюжету сериала, тайные сепаратные переговоры США с гитлеровским рейхом.

Неизвестные украинские штирлицы нанесли этой утечкой серьезный удар по ближайшим планам и позиции в целом влиятельнейшей партии "Непоражения России" внутри американской администрации. Откровения Томаса Грэма (MT имеет аудиозапись) обнажают нехитрую философию, сомнительные аргументы, догматизм этих суперполезных буржуазных идиотов. Достаточно одной ключевой формулы: "Соединенным Штатам нужна сильная Россия, обеспечивающая стабильность вдоль всей своей периферии".

Да, конечно, стабильность Самашек, Бучи, Ирпеня, Мариуполя. Вдоль всей периферии.

Естественно, уже на следующий день после публикации МТ Салливан через пресс-секретаря категорически отрицал любую свою вовлеченность в миссию Грэма и, более того, саму возможность любых подобных Тrack 2 американо-российских переговоров о судьбе Украины: "Наша позиция неизменна — Ничего об Украине без Украины". Теперь он политически уязвим и каждый день вынужден будет повторять эту мантру, чтобы отмазаться от очевидных обвинений. И не дай ему Бог попытаться (как он явно собирался) склонить Украину к территориальным уступкам Кремлю. Украина очень громко пошлет его по адресу русского корабля, пристально глядя прямо в его рыбьи глаза.

В подобной же ситуации оказался и его духовный наставник Бёрнс. Но это уже случай не разоблачения, а саморазоблачения. Недавняя комплиментарная (скорее всего, заказная) статья в Newsweek рассказывает, как в ходе highly successful переговоров в Москве накануне российского вторжения многомудрый Бёрнс обещал (и 500 дней выполняет это обещание) не допустить ответных ударов Украины по российской территории. А что же гарантировал ему в ответ конструктивный Пу: Russiawould limititsassaulttoUkraine(Россия ограничится нападением исключительно на Украину). И Бёрнсa эта сделка вполне устроила. Великий и могучий блок НАТО в его лице выпросил у диктатора обещание не нападать на страны-члены НАТО. Ценой запрета Украине наносить ответные удары по территории агрессора!

Весь июнь и июль "качественной" прессой (NYT, WP. Politico. Newsweek), контролируемой левым крылом демократической партии, агрессивно навязывался один и тот же нарратив: да, мы сочувствуем Украине как жертве агрессии, но они же никогда не смогут победить русских, мы дали им все необходимое для контрнаступления, но они не оправдывают наших ожиданий, все войны рано или поздно заканчиваются миром, шансы украинцев вернуть все свои территории, включая Крым, ничтожно малы, не стоит ли им смягчить бескомпромиссные требования "плана Зеленского" и пойти на переговоры с РФ.

Здесь необходимо напомнить одно важное обстоятельство. Полный вывод российских оккупационных войск с территории Украины — это не только бескомпромиссное требование "плана Зеленского", но и бескомпромиссное требование трех последовательных заявлений G7 по Украине (14.10.22, 14.12.22, 12.07.23). Оно неоднократно подтверждалось всеми лидерами G7, включая Президента Байдена. США не могут отказаться от этого требования. Они могут только убедить/склонить/принудить украинцев от него отказаться, после чего, разведя руками, заявить, что нельзя же быть большими украинцами, чем сами украинцы.

Полагаю, что именно этим — убедить/ склонить/принудить — и собирался заняться Салливан в преддверии и на самом саммите в Джидде. Уж очень предлог был благородным. Саммит собирался под лозунгом — сблизить позиции глобального Юга и глобального Запада.

Ну а если сближать, то почему бы и глобальному Западу (включающему в себя и Украину, разумеется) не пойти на какие-то небольшие подвижки.

Но весь саммит Салливан просидел на самом почетном месте с очень кислым выражением лица.

Украине удалось одержать важную промежуточную победу в вашингтонском болоте. Но убежденные адепты школы "Непоражения России" в байденовской администрации никуда не исчезли. Они должны быть окончательно нейтрализованы.

Через несколько дней после публикации "Newsweek" я, как гражданин и налогоплательщик США, предложил провести слушания в Конгрессе, на которых мои сограждане могли бы получить ответы на следующие вопросы:

1. Существует ли соглашение между правительствами США и РФ о "rules of the road" российско-украинской войны.

2. Если да, то почему об этом до сих пор ничего не было известно Конгрессу и народу США.

3. Если нет, то на каком основании Директор ЦРУ Бёрнс агрессивно навязывает эти "дорожные правила" Украине.

4. Как оценивает Конгресс в этой связи действия Директора ЦРУ и, возможно, иных высших государственных лиц США? Нет ли в них признаков государственной измены?

Очевидно, что к этому списку должны быть добавлены не менее актуальные вопросы о скандальных Грэм — Лавров переговорах под эгидой еще одного "непораженца России" Джейка Салливана.

Конгресс возвращается с каникул в начале сентября. А 23 августа начинаются дебаты республиканских кандидатов в президентов. У республиканцев есть возможность не только вернуть Белый Дом, но и получить большинство в обеих палатах Конгресса. Но для этого им надо объединиться вокруг кандидата безоговорочной Победы Украины.