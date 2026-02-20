'Убирайтесь с Донбасса': Зеленский рассказал о давлении, которое оказывают на него Москва и Вашингтон

Этой зимой Россия резко усилила систематические удары по украинским энергетическим объектам, оставив миллионы людей в холоде и темноте на недели во время больших морозов. А теперь и Вашингтон и Москва давят на Киев, требуя отдать РФ весь Донбасс, вместе с не оккупированными агрессором территориями.

О давлении, которое на Украину оказывает США вместе со страной-агрессором, президент Владимир Зеленский заявил в интервью AFP. Он его дал накануне четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину.

Зеленский заявил, что и американцы, и россияне говорят: если Киев хочет, чтобы война закончилась уже, то должен вывести украинские войска с Донбасса.

"И американцы, и россияне говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, убирайтесь с Донбасса", – сказал Зеленский.

Переговоры при посредничестве США в Женеве в начале этой недели не привели к прогрессу в ключевом вопросе территории в любом соглашении о прекращении конфликта.

Москва угрожает захватить весь Донбасс силой, если Киев не отведет войска, при этом Путин не проявляет никаких признаков компромисса в отношении своих жестких требований прекратить четырехлетнее вторжение.

Однако Украина все еще контролирует около одной пятой части промышленно развитой и укрепленной Донецкой области.

По словам президента, украинские силы имеют успехи в освобождении территорий на южных направлениях фронта.

"Я не буду вдаваться во многие подробности, но сегодня я могу поздравить нашу армию, все силы обороны, – потому что на сегодня освобождено 300 квадратных километров", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что, кроме требований территориальных уступок, США и Россия давят на Украину, чтобы она провела президентские выборы в рамках масштабного плана по заключению мирного соглашения. Глава государства подчеркнул, что Кремль хочет отстранить его от власти.

