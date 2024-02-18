Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что 16 февраля т.г. российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 в посёлке Харп в Ямало-Ненецком округе, где отбывал наказание по приговору российского суда.

Смерть Алексея Навального в русской колонии – это политическое убийство. Кремль не допустит независимого расследования обстоятельств гибели оппозиционного политика, доверять какой-либо "официальной версии" нет оснований. Режим уже пытался убить Навального: в 2020 году российские спецслужбы отравили политика нервно-паралитическим веществом "Новичок", так же, как и семью Скрипалей в британском Солсбери. Это не первая демонстративная казнь личности, которая составляла или потенциально могла представлять угрозу политической монополии Путина.

В 2015 году рядом с Кремлём был застрелен оппозиционный лидер Борис Немцов. Убийцами оказались военнослужащие кадыровского подразделения Росгвардии. В 2006 году агенты спецслужб РФ отравили в Лондоне полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В том же году в Москве убили оппозиционную журналистку Анну Политковскую. Один из исполнителей убийства Литвиненко Андрей Луговой стал депутатом Госдумы. Навальный не единственный российский оппозиционер, по сфабрикованному делу оказавшийся в заключении.

Длительные сроки наказания отбывают Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Лилия Чанышева, Вадим Останин, Даниэль Холодный и другие. Их жизни также угрожает опасность. Показательные расправы над оппозиционерами стали демонстрацией нетерпимости Путина любой конкуренции. Это также свидетельство о невозможности смены власти в России демократическим путём. Режим Путина демонстрирует миру собственную неспособность к переговорам и желание физически уничтожать оппонентов, несмотря на уговоры мирового сообщества.

Навальный не умер своей смертью в российской тюрьме, как хочет представить кремлёвская пропаганда. Он, как политический оппонент Путин, был убит за месяц до президентских выборов в России. Путин радикальными методами избавляется от своих соперников, поэтому его президентство не может быть легитимным. Путин демонстративно убрал наиболее известного лидера российской оппозиции. Он показал подлинную природу нынешнего российского режима. На видео, датированном 15 февраля, то есть за день до гибели, Алексей Навальный выглядел здоровым.

СИЗО, в котором находился оппозиционер, также заявило об отсутствии жалоб на здоровье. Это прямо указывает на политический заказ его убийства. За время заключения оппозиционера 27 раз отправляли в штрафной изолятор, отказывали в медицинской помощи и подвергали пыткам. Февраль можно смело называть кровавым месяцем путинского режима. 27 февраля 2015 года был убит Борис Немцов. 16 февраля 2024 года был убит Алексей Навальный. За месяц до выборов Путин решил убрать всех возможных конкурентов. Очевидно, что о демократическом волеизъявлении ни в самой России, ни тем более на временно оккупированных территориях Украины не может быть и речи.

Путин утешается своей безнаказанностью. Смерть Навального демонстрирует способность Путина убивать тех, кто может стать угрозой. Россия превратилась в насильственное государство, убивающее людей, мечтающих о лучшем будущем для своей страны, таких как Немцов или Навальный. Российские власти отправляют в тюрьму и замучивают до смерти оппозиционеров только за то, что они не согласны с политикой Путина. Смерть Навального является очередным доказательством того, что для диктаторов человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Вполне возможно, что смертью Навального режим открывает новый сезон политических убийств в России. Смерть Навального в тюрьме должна окончательно убедить Запад в необходимости срочного усиления санкционного давления на Россию.

После убийства оппозиционного лидера путинская Россия заслуживает полной и безусловной экономической и политической изоляции. Навальный был лидером реальной российской оппозиции и Путин демонстративно избавился от него. Поэтому никаких переговоров с российскими властями не может быть. Похоже, что только Украиной дело не ограничится. Нападение России на страны НАТО может произойти в ближайшем будущем. Режим Путина представляет опасность как для собственных граждан, так и для мирового порядка.

Единственным способом нейтрализации этой опасности есть жёсткий отпор российской агрессии и победа Украины в войне. Как раз украинские военные демонстрируют способность эффективно решать эту задачу. Поэтому усиление военной помощи и всесторонняя поддержка Украины позволит сохранить многие человеческие жизни не только в Украине или России. Убийство Навального стало дерзким вызовом Западу, который заботился о судьбе политзаключенного. 16 июня 2021 года президент США Джо Байден предупреждал, что, если Навальный умрёт в тюрьме, последствия будут носить разрушительный характер для России.

Пора действовать всему демократическому миру!