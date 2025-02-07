У Зеленского рассказали, когда ждут визита Келлога в Украину

Украинская сторона ожидает визита спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в феврале. Такая встреча будет играть ключевую роль в разработке общей позиции, чтобы достичь справедливого мира.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале 7 февраля. Он подчеркнул, что Украина должна получить сильные гарантии.

"Украинская сторона очень ждет визита спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в феврале, чтобы предоставить всестороннюю информацию о российской агрессии против нашей страны. Для президента Владимира Зеленского и нашей команды очень важно, чтобы новая администрация США как можно скорее получила полную реальную информацию о ситуации на поле боя. О том, как проходит мобилизация, какова ситуация с доставкой вооружений и техники", – говорится в сообщении.

По словам Ермака, коммуникация является важным элементом в выработке совместной позиции с партнерами, поскольку без нее невозможно создать планы для достижения мира, которые бы учитывали Украину. В частности, глава ОП провел телефонный разговор с советником Трампа по вопросам национальной безопасности Майклом Уолцом, также ожидаются контакты с другими членами администрации американского президента.

"Акцентировал, что Украина должна подойти к переговорам по установлению справедливого и длительного мира в сильной позиции. Также необходимы гарантии безопасности, что сейчас является одной из тем всех разговоров с партнерами. Украина должна получить сильные гарантии. Речь идет о том, как предотвратить любую потенциальную агрессию со стороны России", – отметил Ермак.

Он добавил, что РФ – это не та страна, которая уважает международное право и права человека. Какие-либо решения не принесут результатов, если их не подкрепят надежными гарантиями безопасности.

Кроме того, Украина намерена стать мощным партнером во многих областях, в частности в экономике, и стремится привлекать инвестиции из США и других государств. Именно поэтому в Плане победы президента "есть пункт об инвестициях в добычу полезных ископаемых".

Напомним, по словам Келлога, Дональд Трамп готов усилить санкции против России, чтобы положить конец войне в Украине. Однако обеим сторонам придется идти на уступки, чтобы остановить убийства.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Кит Келлог заявил, что шансы Киева вернуть себе ядерный арсенал близки к нулю. По его мнению, Украина вряд ли когда-нибудь снова будет иметь ядерное оружие.

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