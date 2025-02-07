Келлог заявил, что Трамп готов усилить санкции против России, чтобы положить конец войне в Украине

Президент США Дональд Трамп готов усилить санкции против страны-террористки России, чтобы положить конец войне в Украине. Однако и Киеву и Москве придется идти на уступки, чтобы остановить убийства с обеих сторон.

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Об этом заявил спецпредставитель американского президента по Украине и России Кит Келлог, сообщает New York Post. По его словам, по шкале от 1 до 10 экономическое давление санкций против России оценивается лишь в 3, что свидетельствует об относительно умеренном влиянии.

Санкции США, в частности нацеленные на прибыльный энергетический сектор России, номинально вдвое суровее, но всегда существует возможность их дальнейшего усиления.

"Вы действительно можете усилить санкции – особенно последние санкции (касаются добычи и экспорта нефти). И если кто-то понимает, что такое рычаги влияния, то это президент Дональд Трамп, и вы можете увидеть это из того, что он недавно сделал (в решении других иностранных проблем)", – подчеркнул Келлог.

Он добавил, что в прошлый четверг Трамп собрал всю свою команду и они обсудили, как использовать все элементы национальной силы, чтобы закончить войну в Украине.

"Решение российско-украинской войны – это действительно все руки на палубе всей администрации, поэтому это общегосударственный подход. Мы побуждали команду национальной безопасности говорить об этом", – отметил спецпредставитель Трампа.

По словам Келлога, Украине следует сохранять военное давление на Россию перед началом переговоров. Однако он подверг критике стратегию бывшего президента Байдена, который обещал оказывать Украине помощь "сколько нужно", не усиливая давление на другие элементы национальной власти.

Несмотря на то, что на этой неделе президент объявил о возможном соглашении с Украиной о доступе к ее редкоземельным элементам, критичным для национальной безопасности США, Келлог отметил, что сначала Трамп стремится "просто остановить убийства", а затем продолжать дальнейшие переговоры. В частности, РФ пока недостаточно заинтересована в переговорах и предотвращении массовых потерь собственных войск.

"Для России это как бы в ДНК во время военных операций – в сущности, вы ведете борьбу на истощение". Если вы посмотрите на историю, вы никогда не захотите вступать в борьбу с россиянами, потому что они так воюют. Они привыкли к этому. Так что давление просто не может быть военным. Вы должны оказывать экономическое давление, вы должны оказывать дипломатическое давление", – сказал Келлог.

Он добавил, что война не завершится без определенного рода переговоров между Россией и Украиной.

"Откровенно говоря, обе стороны в любых переговорах должны уступать. Всем ли это понравится? Нет. Это будет приемлемо для всех? Нет. Но вы пытаетесь провести этот баланс", – подчеркнул он.

Напомним, недавно Келлог заявил, что шансы Киева вернуть себе ядерный арсенал близки к нулю. По его мнению, Украина вряд ли когда-нибудь снова будет иметь ядерное оружие. США не поддержат возвращение Украине ядерного оружия, потому что сейчас страной управляет "правительство здравого смысла".

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