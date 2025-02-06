"Будем честными": Келлог заявил, что шансы Украины вернуть ядерное оружие где-то "между минимальными и нулевыми"
Спецпредставитель США по России и Украине Кит Келлог заявил, что шансы Киева вернуть себе ядерный арсенал близки к нулю. По его мнению, Украины вряд ли когда-нибудь снова станет членом "ядерного клуба".
Келлог подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддержат возвращение Украине ядерного оружия, потому что сейчас страной управляет "правительство здравого смысла". Об этом он заявил в эфире Fox News.
Келлог дал понять, что шансы Киева вернуть себе ядерное оружие как альтернативу членству в НАТО, о чем ранее говорил президент Владимир Зеленский, близки к нулю.
"Вероятность того, что они получат обратно свое ядерное оружие, находится где-то между малой и нулевой. Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не произойдет", – сказал спецпредставитель США.
Кроме того, он добавил, что перевооружение Украины ядерным оружием – это обреченная на провал идея. Келлог объяснил, что Соединенные Штаты руководствуются в этом вопроса здравым смыслов.
"Помните, президент сказал, что мы – правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это использование вашего здравого смысла", – заявил Келлог.
Примечательно, что в 1994 год, после распада Советского Союза, Украина добровольно передаласвое ядерное оружие России. В рамках так называемого Будапештского меморандума наша страна должна была получить в обмен на ядерное оружие гарантии от РФ, США и Великобритании относительно уважения своего суверенитета и независимости.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию относительно гарантий безопасности для Украины, если вступление в НАТО станет невозможным. По его словам, если Соединенные Штаты не готовы поддержать Украину в ее стремлении стать членом НАТО, то следует обеспечить страну альтернативными средствами защиты, в частности, ядерным оружием.
Как сообщал OBOZ.UA, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о ядерном оружии. В Кремле желание Украины возродить свой ядерный потенциал назвали "безумием".
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