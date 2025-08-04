У Трампа заявили, что все варианты дипломатического, финансового и другого решения войны в Украине есть "на столе"

Президент США Дональд Трамп рассматривает все возможные пути для завершения войны в Украине – дипломатические, финансовые и другие. При этом в Белом доме снова переложили ответственность за полномасштабное вторжение РФ на Демократическую партию и Джо Байдена.

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Об этом заявил заместитель руководителя аппарата президента США Стивен Миллер. В программе Sunday Morning Futures на телеканале Fox News он ответил на вопрос о том, что 8 августа – крайний срок России остановить войну в Украине.

Миллер также резко обвинил Индию в финансировании войны, подчеркнув, что страна активно покупает российскую нефть. По его словам, объемы закупок Индии фактически сравнялись с китайскими.

"Он [Трамп] очень четко сказал: недопустимо, чтобы Индия продолжала финансировать эту войну, покупая нефть у России. Люди будут шокированы, узнав, что Индия фактически сравнялась с Китаем в закупках российской нефти. Это поразительный факт. Индия представляет себя как один из наших ближайших друзей в мире, но они не принимают наши товары, накладывают огромные тарифы на нас. Мы также знаем, что они занимаются многими махинациями с миграционной политикой, что очень вредит американским работникам. И, конечно, мы снова видим закупку нефти", – сказал чиновник.

Он отметил, что Трамп хочет иметь прекрасные отношения с Индией и ее премьер-министром, но "нам нужно реально подходить к вопросу финансирования этой войны".

"Итак, президент Трамп имеет все варианты на столе для дипломатического, финансового и другого решения текущей войны в Украине, чтобы мы могли достичь мира и закончить войну, за которую ответственна Демократическая партия и Джо Байден", – пояснил Миллер.

Агентство Reuters отмечает, что критика Миллера по Индии стала самой острой со стороны действующей американской администрации. Его высказывания имеют особый вес, ведь он является одним из самых влиятельных помощников президента и заместителем руководителя аппарата Белого дома.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что Трамп вводит 25-процентные пошлины и штрафы против Индии из-за ее массовых закупок российского оружия и энергоносителей, которые финансируют войну против Украины. Новые ограничения заработают с 1 августа и существенно усилят экономическое давление на партнеров Кремля.

В конце июля индийские государственные нефтеперерабатывающие компании (Indian Oil; Hindustan Petroleum; Bharat Petroleum; Mangalore Refinery Petrochemical) уже перестали закупать нефть у страны-агрессора, сообщили в американской администрации. Ее преимущественно заменят нефтью с Ближнего Востока и Западной Африки. В то же время в Нью-Дели, где рассчитывали на торговое соглашение с Трампом, назвали его угрозы шоком.

Зато, по информации The New York Times, индийские чиновники заявили о продолжении закупки дешевой российской нефти, несмотря на заявления Трампа о возможных санкциях. Чиновники отметили, что никаких указаний компаниям сокращать закупки.

Сейчас Россия обеспечивает более трети потребностей Индии в нефти, а до войны этот показатель был менее 1%.

Как сообщал OBOZ.UA, США намерены ввести 100-процентные пошлины на китайские товары – в случае, если эта страна продолжит закупать нефть у России. Министр финансов США Скотт Бессент уже соответственно предупредил местных чиновников.

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