У Трампа пригрозили России "очень серьезными последствиями", если Путин не начнет мирные переговоры после саммита на Аляске: о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень серьезными последствиями", если диктатор Владимир Путин не начнет серьезные мирные переговоры с Украиной после саммита на Аляске. В Вашингтоне считают, что могут обрушить экономику РФ.

Речь может идти о санкциях против покупателей российской нефти и дальнейшей продаже оружия странам НАТО для Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 13 августа.

Трамп обещает "очень серьезные последствия"

Как указали аналитики, Трамп подтвердил заинтересованность США в содействии будущим мирным переговорам между Украиной и РФ.

После своего онлайн-саммита с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп сообщил, что надеется организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским в случае успешного саммита на Аляске.

Трамп предупредил, что будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится прекратить войну против Украины после саммита на Аляске, но не уточнил, о какие именно последствиях идет речь.

США могут "обрушить российскую экономику"

Министр финансов США Скотт Бессент заявил Bloomberg 13 августа, что Вашингтон может усилить или ослабить санкции против РФ в зависимости от результатов саммита.

Бессент призвал лидеров Европы подготовиться к введению более жестких санкций против России и пошлин против Китая и других потребителей российских энергоносителей.

Одно из официальных лиц США сообщило Axios 13 августа, что администрация Трампа считает, что она может "обрушить российскую экономику".

По словам источника, Трамп продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины, даже если дипломатические усилия по урегулированию войны не дадут результатов.

Трамп и лидеры Европы согласовали позиции

Накануне Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретился с канцлером Фридрихом Мерцом. После двусторонней встречи лидеры провели видеоконференцию с европейскими политиками, Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

В итоге было согласовано пять общих принципов по завершению войны. По словам Зеленского, Трамп выразил готовность предоставить гарантии безопасности Украине.

Глава государства также заявил, что о признании оккупированных территорий речь не идет, поскольку этого не позволяет Конституция Украины, а президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что Трамп пообещал не обсуждать территориальные вопросы с Путиным на Аляске.

По его словам, об этом можно говорить только после прекращения огня и исключительно с лидером Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что предстоящий саммит на Аляске Трампа и Путина не будет подразумевать переговоров о войне в Украине. Прежде всего лидер США хочет использовать встречу, чтобы заставить Путина немедленно прекратить огонь без предварительных условий.

