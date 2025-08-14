"Саммит на Аляске не является переговорами": в Белом доме назвали настоящую цель встречи Трампа с Путиным

Будущий саммит на Аляске при участии президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не будет подразумевать переговоров о войне в Украине. В первую очередь Трамп хочет использовать встречу, чтобы заставить Путина немедленно прекратить огонь без предварительных условий.

В Белом доме подчеркнули, что главная цель Трампа на саммите на Аляске – провести личную встречу, чтобы "прощупать" Путина и позволить принять дальнейшие решения о том, как положить конец войне. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Разговора о территориях не будет

В администрации Трампа заверили, что на саммите 15 августа Соединенные Штаты не будут заключать никаких соглашений с Россией о мирном урегулировании в Украине. В Белом доме подчеркнули, что первоначальные требования Штатов – немедленное прекращение огня, а уже после этого переговоры о территориях, при чем с официальным участием Украины.

Накануне Трамп на видеоконференции с лидерами Европы подтвердил, что никто кроме украинского президента Владимира Зеленского, не должен вести переговоры по территориальным вопросам. Американский президент сообщил, что он самостоятельно не будет участвовать ни в каких "схемах обмена территориями" во время саммита на Аляске.

Саммит – это не переговоры

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила 12 августа, что саммит на Аляске – это "не переговоры". При этом она подтвердила, что Трамп по-прежнему намерен информировать Зеленского и европейских лидеров о своей встрече с Путиным.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп хочет использовать саммит на Аляске для лучшего понимания того, как положить конец войне в Украине. Ливитт подчеркнула, что этот саммит станет для Трампа "тренировкой по слушанию".

Администрация Трампа понимает, что саммит на Аляске – это двусторонняя встреча, но любые мирные переговоры потребуют трёхсторонней встречи между Россией, Украиной и Соединёнными Штатами.

По словам госсекретаря США Марко Рубио,главная цель Трампа на саммите на Аляске заключается в личной встрече, чтобы "прощупать" Путина и позволить Трампу принять дальнейшие решения о том, как положить конец войне России в Украине". В то же время Рубио отметил, что только в июле 2025 года российские войска потеряли 60 тыс. человек, и что столь высокие показатели потерь свидетельствуют о приверженности России своим военным усилиям в войне против Украины.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на 15 августа. Она состоится на Аляске. Ожидаемая встреча состоится на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения соглашения о прекращении огня с Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли. Глава государства подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать, что мир должен быть достойный и справедливый.

Напомним, в России выступили с очередными территориальными претензиями в адрес Украины. Руководство страны-агрессора заявляет, что не намерено выводить свои оккупационные войска из Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры Евросоюза призвали Дональда Трампа защищать интересы Украины и Европы. В совместном заявлении, обнародованном ночью 10 августа, они отметили, что менять границы силой в современном мире – недопустимо.

