У Трампа хотят, чтобы Европа покупала американское оружие для Украины – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа намерена подтолкнуть союзников в Европе к тому, чтобы они покупали большее количество американского оружия для Украины. Обсуждение по этому поводу продолжается перед возможными мирными переговорами Киева с Москвой.

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Об этом 11 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух людей, осведомленных в вопросе. По их словам, если такой план будет официально утвержден, он даст "определенное успокоение" украинской стороне.

"Там опасаются, что президент Дональд Трамп может заблокировать дальнейшую помощь стране, чьи военные медленно теряют территорию под ожесточенным российским наступлением на востоке. Европейские страны ранее уже покупали американское оружие для Украины при администрации Байдена", – говорится в публикации.

По информации источников издания, американские чиновники, среди которых специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, должны обсудить возможные закупки оружия с европейскими союзниками уже на этой неделе. В частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится 14-16 февраля.

"Это одна из нескольких идей, обсуждаемых администрацией, чтобы потенциально продолжить поставки американского оружия Киеву без значительных затрат капитала", – заявили собеседники издания.

Сам Келлог отказался подтвердить такой план, однако подчеркнул, что "США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке".

"Потому что это укрепляет нашу экономику. Существует множество вариантов. Теперь все в игре. Не обязательно, что в ближайшие 24 часа что-нибудь изменится", – сказал он.

По словам дипломата, поставки, одобренные предыдущим президентом США Джо Байденом, до сих пор поступают в Украину.

Хотя недавно американские чиновники сообщили, что администрация Трампа планирует вернуть миллиарды, потратившие США на войну в Украине, поэтому они убеждены, что теперь Европа должна делать больше для помощи Киеву.

"Основной принцип здесь состоит в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт", – высказал мнение советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Уолц в интервью NBC News.

В то же время Reuters пишет, что пока неизвестно, планируют ли США просить страны Европы покупать американское оружие путем коммерческих контрактов или непосредственно из американского арсенала.

"Администрация уже несколько недель обсуждает, продолжать ли вооружать Украину, и если да, то каким образом. Во время своей президентской кампании Трамп пообещал прекратить любую помощь Украине. Но некоторые из его советников за кулисами утверждают, что Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев в военном плане, особенно если мирные переговоры будут отложены до конца этого года", – подытожило издание.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне таких новостей новый глава Пентагона Пит Гегсет отправился в европейское турне. Он посетит Германию, Бельгию и Польшу, а также примет участие во встрече в формате Рамштайн.

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