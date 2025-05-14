Российское военное производство все больше страдает из-за нехватки импортного тантала - редкого минерала, который используется для высокоточного оружия. Санкции США и Европы ограничили доступ России к этому ресурсу, усложнив изготовление современных ракет, дронов и танков.

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Об этом пишет The Telegraph. Ранее Москва импортировала тантал преимущественно из Конго, Бразилии, Китая и Казахстана, но из-за санкций эти поставки уменьшились или прекратились. Собственных месторождений и технологий обработки в России недостаточно, чтобы покрыть потребности в высококачественном порошке для конденсаторов, который критически важен для вооружения.

Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight сообщила, что российским оборонным заводам нужно более 4,5 тонны тантала только для выполнения текущих контрактов, но в наличии лишь чуть более 2 тонн. Быстро закупить остальные объемы почти невозможно, а альтернативные каналы поставок через третьи страны работают медленно и дорого.

"Хотя Россия имеет собственные месторождения тантала, они значительно меньше", — сообщили аналитики. Более того, "России не хватает передовых перерабатывающих мощностей для производства высококачественного танталового порошка, необходимого для конденсаторов". Такая ситуация сложилась, как считают во Frontelligence, из-за того, что санкции "на самом деле работают".

В связи с нехваткой современной бронетехники, российские войска все чаще наступают на пехоте или на гражданском транспорте, что приводит к росту ежедневных потерь — до 2 тысяч раненых и погибших в день. Россия также теряет контроль в воздухе, поскольку украинские беспилотники массово превосходят российские.

Чтобы компенсировать этот пробел, российская промышленность могла бы закупить больше танталовых компонентов "двойного использования" - тех, что предназначены для коммерческой продукции, но также пригодны для оружия. Компоненты двойного использования, передаваемые от посредника к посреднику и, в конечном итоге, поставляемые в Россию из стран, не являющихся подписантами режима санкций, поступают медленно, и по более высокой цене, чем хотели бы российские покупатели, создавая дополнительное давление на оборонную промышленность РФ.

По мнению экспертов, окончательное перекрытие этого канала должно стать приоритетом для стран, которые поддерживают Украину. Производители и продавцы тантала должны быть предупреждены, что за сотрудничество с Россией могут потерять доступ к западным рынкам.

"Компании, занимающиеся производством или торговлей танталовым порошком или конденсаторами должны столкнуться с перспективой потери доступа к западным рынкам, если их обнаружат в торговле с Россией", — призвали эксперты Frontelligence.

В Frontelligence отметили, что нынешний санкционный режим действительно работает, но его дальнейшее существование зависит от того, кто будет в Белом доме. Новая администрация Дональда Трампа внедряет "экстремальную и порой странную повестку дня". Одним из первых действий Трампа было прекращение всей иностранной помощи, включая поддержку Украины. Трамп сосредоточил значительную часть своей энергии в последующие дни после угроз датским лидерам в необъяснимой попытке аннексировать Гренландию как территорию США.

Без поддержки Америки почти нет никакой перспективы введения более строгого санкционного режима, который мог бы наконец остановить поступление тантала в Россию. Ничего не делая — или, что еще хуже, отменив действующие санкции — правительство США, некогда самый большой враг российской оружейной промышленности, могло бы спасти эту отрасль от танталового голода.

Как сообщал OBOZ.UA, цены на российскую нефть падают уже пятую неделю, в результате чего стоимость поставок из страны приблизилась к двухлетнему минимуму. Это в значительной степени нивелировало эффект от увеличения продаж сырой нефти.

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