Россия продолжает терять миллиарды: от падения цен на нефть Кремль не спасает даже рост экспорта

Цены на российскую нефть падают уже пятую неделю, в результате чего стоимость поставок из страны приблизилась к двухлетнему минимуму. Это в значительной степени нивелировало эффект от увеличения продаж сырой нефти.

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Как сообщил Bloomberg, совокупная прибыль от поставок российской нефти за четыре недели до 11 мая достигла $4,09 млрд. Это больше, чем за аналогичный период до 4 мая, но, равно все, это второй самый низкий показатель с апреля 2023 года.

Грузоперевозки выросли на 3% – до 3,42 млн баррелей в день, что обусловлено восстановлением поставок в течение последнего семидневного периода. То есть в порту Новороссийске загружают нефтью все больше танкеров.

Так, за неделю до 11 мая в 32 танкера в общей сложности было загружено 24,39 млн баррелей российской нефти. За предыдущую неделю эти показатели составляли 31 танкер и 23,4 млн баррелей нефти.

Объемы поставок достигли максимума с марта, но это нивелируется падением цен на российскую нефть. В частности, Urals в Балтийском регионе подешевел до $48,50 за баррель, с Черного моря – чуть ниже $49,20, а тихоокеанский сорт ESPO – до $53,90. В Индии стоимость доставленной нефти снизилась до чуть выше $60.

В денежном выражении недельная выручка от экспорта поднялась всего на 2% – до 1,23 млрд долл. Четырехнедельная средняя оценочная выручка выросла до 1,27 млрд долл –это все еще близко к минимумам за два года.

Крупнейшими потребителями остаются азиатские страны, на которые приходится 3,1 млн баррелей в сутки. Также растет экспорт в Турцию – до 310 тыс. баррелей в сутки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в России стремительно растет стоимость добычи нефти из-за истощения легкодоступных месторождений и перехода к тяжелым запасам (ТОРЗ), которые требуют дорогих технологий и налоговых стимулов. Так, уже более 60% добычи компании приходится на так называемые ТРИЗ (трудноизвлекаемые запасы). Это означает, что доходность нефтяной отрасли продолжает снижаться, а бюджет становится все более уязвимым к ценовым колебаниям на мировом рынке.

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