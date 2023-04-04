Прошёл один год и тридцать восемь дней войны. В Бахмуте идут тяжёлые бои. Россияне медленно выдавливают ВСУ из города. Но это именно выдавливание. Риска окружения пока нет. И это, насколько можно судить, и есть план Залужного-Сырского: очень медленно оставлять город, не отбивая у Пригожина и Герасимова охоты к атакам. А те и рады стараться – класть в этих атаках слой за слоем своих солдатиков...

Видео дня

Под Авдеевкой, похоже, что россияне, несмотря на все усилия, вообще встали. А под Марьинкой, судя по некоторым сообщениям, ВСУ даже иногда контратакуют. На остальных же участках фронта за сутки ничего нового не случилось.

Возвращаясь к теме вчерашнего убийства Максима Фомина (Владлена Татарского) могу сказать лишь, что Господь не услышал мои молитвы и Дарья Трепова все-таки была арестована и уже даёт показания.

Судя по тем видеороликам, что выложены в сеть, Дарью использовали втёмную. То есть она не знала, что в статуэтке заложена бомба. И тем более не знала, что эта бомба должна взорваться буквально через пару минут после того, как она ее вручит Фомину.

Иначе бы она не вела себя так, как вела, и не села бы в первый ряд, недалеко от самого Фомина и не завела бы с ним непринуждённую беседу по поводу подарка. И не замешкалась бы сразу после взрыва. (На видео хорошо видно, что выйдя из кафе после взрыва вместе со всеми, кто там находился, она еще некоторое время стояла на улице и приходила в себя от шока).

С этим, я думаю, и связано то, что героический Илья Пономарев так и не решился взять на себя ответственность за этот террористический акт. Ведь если бы он так сделал, ему бы пришлось объясняться по поводу использования молодых девушек в качестве исполнителей теракта, причём втёмную, даже не предупредив их об той роли, которую они должны будут сыграть.

Некоторые пророссийские помойки пишут, что Дарья уже дала показания и назвала бывшего видного лимоновца, а ныне журналиста Романа Попкова тем человеком, который ее попросил передать Фомину "подарок" от своего знакомого. Этот знакомый, по законам жанра, оказался (разумеется!) сотрудником СБУ. (Не думаю, кстати, что нужно как-то специально объяснять цену этим ее показаниям).

Не дожидаясь показаний Треповой, Национальный Антитеррористический Комитет (председатель – директор ФСБ Бортников) уже заявил, что теракт был организован спецслужбами Украины в сотрудничестве с …. ФБК! Немая сцена…

Зачем российские спецслужбы приплели сюда ФБК более-менее понятно: грядёт очередной процесс над Навальным и еще одно обвинение, на этот раз в терроризме, будет по мнению Лубянки, очень кстати.

Но сегодня меня заинтересовало еще одно событие. Дело в том, что Гааге начался процесс над лидерами косовских албанцев и, в частности, над их главарем Хашимом Тачи.

Хашим Тачи – человек-легенда. Это он возглавил вооружённое сепаратистское движение косовских албанцев и это он привёл их к независимости и международному признанию Республики Косово. НАТО и Евросоюз неизменно помогали Косово и Хашим Тачи всегда опирался на их поддержку.

И вот теперь его союзники и покровители посадили его на скамью подсудимых и судят за военные преступления. Доказательств более, чем достаточно и корячится ему пожизненное заключение. Как сказал бы незабвенный Б.Н. Ельцин: "Вот такая, понимаешь, загогулина…"

Путин очень часто, поддерживая сепаратисов (Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, ЛНР, ДНР и пр.), ссылается на казус Косово и всегда говорит: а почему им можно, а нам нельзя? Чем это отличается? Покажите мне разницу!

Вот, показываю: Хашим Тачи – за решёткой. Видишь чем? А ты своих военных преступников посадил? Почему у тебя Стрелков на свободе гуляет? Почему у тебя Бородай не в тюрьме? Ходаковский? Пушилин? Кто там еще? Имя им – легион. Это не считая тех, кого ты сам убил без суда и следствия: Моторола, Гиви, Захарченко, Мозговой, Дремов…

Это не считая того, что НАТО и ЕС Косово ни к чему не присоединяли. В отличие от тебя с Крымом, и еще четырьмя регионами Украины. Теперь понятно, чем это отличается? Если и теперь непонятно, то к психиатру. Или к геронтологу. А, впрочем, может уже и поздно…

Еще сегодня меня порадовал оптимизм представительницы США в НАТО Джулианны Смит, которая сказала, что украинское наступление начнётся в ближайшие недели. Думаю, она знает, о чем говорит. Косвенно это подтверждается паническими настроениями российских пропагандистов, которые теперь на федеральных каналах рассказывают друг другу ужасы про грядущее наступление ВСУ.

И еще сегодня в Киев с рабочим визитом приехал вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек для обсуждения вопросов послевоенного восстановления Украины. И это значит, что у союзников Украины нет уже никаких сомнений в ее победе, и теперь настала уже пора обсудить, что делать после неё.

Разделим же и мы оптимизм немецкого вице-канцлера, тем более, что дело наше – правое. А значит враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!