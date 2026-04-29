Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что российский диктатор Владимир Путин имеет очень мало времени, чтобы атаковать страны Европы. При этом, по его словам, европейские страны пока не готовы к вооруженному противостоянию с Кремлем.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его словам, Евросоюз может уменьшить собственную милитаризацию, если Россия сможет ослабнуть.

"Думаю, что у режима Путина остается не так много времени и, вполне вероятно, он сам будет думать, куда "десантироваться", когда ситуация станет критической. Россия, несмотря на все заявления о "вечности", таковой не является. И если процесс ее ослабления – в частности благодаря действиям Украины – пойдет быстрее, то Европа может даже оказаться в ситуации, когда скажет: "угроза исчезла – можно немного остановиться". Я не исключаю такого сценария: если после Путина в России начнутся внутренние процессы дестабилизации или даже распада, в Европе могут решить, что острая необходимость в глубокой милитаризации отпала. Но все зависит от темпов этих процессов – и, прямо говоря, от того, насколько эффективно Украина сможет этому способствовать", – сказал он.

Москва боится альянса между Украиной и ЕС

По мнению чиновника, сотрудничество Украины и европейских стран уже изрядно смущает роспропагандистов, поскольку в Кремле боятся, что из этого может получиться серьезный фактор сдерживания. В то же время в Европе по этому поводу осторожничают.

"Они (Z-пропагандисты – Ред.) прямо говорят: у Украины есть финансирование, будет вооружение – а мы ничего не можем сделать. То есть даже текущий уровень сотрудничества Украины с европейскими партнерами уже серьезно раздражает и ослабляет позиции России. Если же этот "кулак" действительно сформируется – это будет еще более сильный фактор сдерживания. Но проблема в том, что дискуссии длятся очень долго, решения принимаются медленно", – говорит экс-глава МИД.

В то же время, как отметил Огрызко, в самих странах ЕС граждане на бытовом уровне пока абсолютно не готовы к войне. Как говорит экс-политик, общественное сознание у европейцев меняется очень медленно: если непосредственно не ощущается угроза, то восприниматься серьезно она не будет.

"Посмотрите на украинский опыт: в 2014 году многие просто не были готовы к войне – даже военные. И только после реальных боевых действий, потерь и шока началось переосмысление. В Европе этого опыта пока нет. Там еще не прошли через тот перелом, который заставляет общество резко изменить отношение к безопасности и войне", – сказал он.

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина нужна Европе больше, чем Европа ей, поскольку только ВСУ могут защитить Европу от страны-агрессора. По его словам, самой надежной гарантией безопасности, которую Украина имеет сейчас, является 800 000 военных ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем рейтинги самого главы Кремля продолжают падать, поскольку уровень одобрения его деятельности упал на 1,1 п.п. и достиг 65,6%. По приведенным данным близкого к Кремлю Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия к диктатору упал на 1 п.п., достигнув 71% .

