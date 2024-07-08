У Путина нет предела: Порошенко призвал международное сообщество признать российский режим террористическим, а главу Кремля – преступником

Массированная ракетная атака на детские больницы и другие гражданские объекты в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне – это четкий месседж путина, который не планирует останавливать войну против Украины. И это еще одно доказательство того, что РФ является террористической страной.

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Об этом заявил Петр Порошенко в эфире британского телеканала Sky News. Он призвал международное сообщество признать путина преступником, а российский режим – террористическим.

"Сегодня катастрофический день. По всей Украине мы уже потеряли 31 человека. И спасательные работы не заканчиваются, пострадавших более 100, тяжело раненных. Цена, которую Украина платит каждый день, катастрофическая. Это демонстрирует, насколько путин готов к прекращению огня, к миру. Так что мой призыв – не верьте путину", – сказал Порошенко.

Он также отметил, что любые попытки затягивать с приглашением Украины в НАТО угрожают глобальной безопасности.

"Мы должны извлечь из этого уроки. Потому что не только самая современная детская больница "Охматдет" была атакована. Но и детская больница в другой части Киева тоже была обстреляна ракетами. У нас раненые и убитые дети. Это и символ того, как воюет россия", – констатирует Порошенко.

"В этой ситуации мы все еще ждем приглашения в НАТО. Мы ждем полной поставки F-16, потому что это эффективный способ борьбы с россией. Это ракеты ПВО, которыми мы защищаем гражданских, мы защищаем детей. Сегодня же, только сегодня, по Украине было выпущено 38 российских ракет. И 30 из них наша оборона уничтожила. Я могу вам гарантировать, что если мы будем использовать израильский опыт, когда всеобщая коалиция будет защищать, закрывать небо над Украиной, это будет самым эффективным способом борьбы. А если мы стремимся к миру, безопасности и стабильности, Украина должна быть в НАТО. Если мы очень стремимся к миру", – подчеркнул Порошенко.

"По результатам саммита НАТО нам нужно одно слово, мы ждем. Это слово "приглашение". И это определенно в интересах всех государств – членов НАТО. Сейчас Украина, бойцы украинских Вооруженных сил, безусловно, борются за всю Европу. И если вы хотите мира, пожалуйста, откройте двери НАТО для Украины", – говорит Порошенко.

Он также призвал снять все ограничения для ВСУ на удары по военным целям в России.

"Это чрезвычайно важно от саммита НАТО: предоставьте противовоздушную оборону, ракеты "Петриот", ракеты большой дальности без каких-либо ограничений для Украины, потому что у России нет ограничений. У путина нет предела. Эта атака на детскую больницу является лишь новым доказательством того, что Россия является террористическим государством, и мы должны относиться к ним как к террористам. Мы должны быть очень эффективными, иначе токсичная российская террористическая опасность распространится сначала на континенте, а затем во всем мире", – резюмировал пятый президент.