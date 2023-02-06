У нас есть три приоритета: Кулеба рассказал о запросах Украины на Мюнхенской конференции безопасности

В этом году на Мюнхенской конференции безопасности, которая пройдет 17-19 февраля, Украина будет продвигать три приоритетных темы. Все они касаются безопасности нашей страны, Европы и всего мира. Речь идет о военной помощи Украине, ее членстве в НАТО и будущем страны-агрессора России.

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Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что заседание будет очень важным. В частности, потому, что на нем соберутся ключевые фигуры в вопросах евроатлантической безопасности.

"Ключевая – это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России", – заявил Кулеба.

Отметим: на повестку Мюнхенской конференции безопасности будет вынесен анализ ситуации спустя год после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

Встреча традиционно соберет международных руководителей и экспертов, включая глав государств и правительств, министров, а также представителей международных организаций, гражданского общества, частного сектора и СМИ.

Как известно, немецкий дипломат Кристоф Хойсген – председатель Мюнхенской конференции по безопасности с 2022 года – выступил за передачу Силам обороны Украины западных истребителей. Такая военная помощь, отметил он, будет отвечать нормам международного права.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Оккупантам решили не предоставлять шанс в очередной раз распространять фейки, в том числе о войне в Украине.