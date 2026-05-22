'У меня на месте было 1000 человек': Бринк рассказала, как Трамп подверг опасности работников посольства США в Украине

Когда в марте 2025 года Вашингтон внезапно прекратил предоставлять Украине военную помощь и разведывательные данные, посольство США в Киеве не было предупреждено. Американские дипломаты и весь персонал ведомства оказались в опасности вместе с украинцами, поскольку поставки необходимых средств ПВО не осуществлялись.

Об этом заявило агентство Reuters в статье под названием "Распад американской дипломатии во времена Трампа". Журналисты напомнили, что глава Белого дома Дональд Трамп резко оборвал помощь лишь через несколько дней после взрывной встречи с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Бриджит Бринк, тогдашняя госпожа посол США в Украине, рассказала: среди американского оружия были зенитные боеприпасы, которые помогали защитить не только украинцев, но и персонал посольства США от российских беспилотников и ракет.

"Для Бринк раскол между администрацией Трампа и ее отдаленными дипломатами потенциально был вопросом жизни и смерти", – отметили в Reuters.

"У меня на месте было 1000 человек, все гражданские лица. И нас защищали украинцы, которые использовали американское и другое оборудование", – отметила Бринк в интервью.

Она подтвердила, что остановка военной помощи произошла неожиданно. "Когда мы пытались выяснить, почему ее остановили, мы не получили ответа", – сообщила госпожа дипломат.

Она вместе с коллегами обращалась в Пентагон, Государственный департамент, Белый дом – "везде, где только могла, потому что мы были очень обеспокоены тем, что это означает не только для украинцев, но и для нашей собственной безопасности".

Кроме этого, дипломаты посольства США в Украине работали за кулисами, чтобы убедить администрацию Трампа возобновить помощь (это, в конце концов, произошло 11 марта). Но, по словам Бринк, она так и не получила официального объяснения, почему поставки оружия Силам обороны были приостановлены.

Увольнения, инициированные Трампом в Совете национальной безопасности США (который, в частности, координирует внешнюю и оборонную политику Белого дома), еще больше ухудшили отношения между администрацией и ее посольствами. В 2025 году Трамп сократил штат Совета нацбезопасности с сотен до нескольких десятков работников.

Месяцами сотрудники СНБ не проводили регулярных встреч, а также столкнулись с фактическим запретом на проведение межведомственных встреч по вопросам национальной безопасности и внешней политики.

В течение этого периода, по словам источников Reuters, сотрудники получали мало официальных указаний по таким важным темам, как война в Украине или будущее НАТО. Зато они практически непрерывно следили за страницей Трампа в Truth Social. Собеседники рассказали, что многие сотрудники СНБ выводили аккаунт президента на специальный экран, чтобы иметь возможность быстро реагировать на его сообщения.

Бринк во времена президентства Джо Байдена регулярно участвовала в заседаниях Совета национальной безопасности. Во времена Трампа эти встречи прекратились, подтвердила госпожа дипломат. Вместо этого ей посоветовали "просто звонить людям" – этот ситуативный подход она назвала неэффективным и неработоспособным в зоне конфликта, где российские атаки были обычным делом.

"Мы опережаем время на семь часов и почти каждую ночь находимся в бункере", – возмутилась Бринк.

Последней каплей, по ее словам, стала политика "умиротворения" – стремление Трампа к более тесным связям с диктатором Владимиром Путиным и обвинения Киева. Бринк ушла в отставку в знак протеста в апреле 2025 года. Через два месяца она объявила, что баллотируется от Демократической партии от штата Мичиган в Палату представителей США.

Кстати, ее преемница Джули Дэвис, занимавшая должность временно поверенного в делах, также уйдет в отставку в июне (Государственный департамент сообщил об этом 28 апреля). Представитель Госдепа США Томми Пиготт сказал, что Дэвис уходит в отставку "после выдающихся 30 лет работы" на дипломатической службе.

