"У меня были прекрасные отношения с ним": Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном во время азиатского турне
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время своего пятидневного турне не исключает возможности встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Последний раз лидеры виделись в 2019 году.
Об этом сообщает издание The Guardian. По имеющейся информации, американский президент заявил, что "открыт" к такой встрече и подчеркнул, что имеет "прекрасные отношения" с Ким Чен Ыном.
Министр объединения Южной Кореи сообщил, что существует "значительная вероятность" встречи Трампа и Кима во время визита президента США в Сеул. В то же время американские чиновники отметили, что пока официальных планов нет.
Турне Дональда Трампа
Американский лидер отправился из Вашингтона в пятницу вечером.
Ключевым событием поездки станет встреча с президентом Китая Си Цзиньпином в Южной Корее. Трамп должен посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры обсудят возможности прекращения торговой войны между США и Китаем, которая обострилась из-за повышения тарифов и споров по экспорту редкоземельных металлов. Трамп подчеркнул, что ожидает "очень хорошей встречи" и договоренностей.
Кроме этих вопросов, президент США планирует обсудить ситуацию в Тайване, санкции против России и дело Джимми Лая, основателя закрытой газеты Apple Daily, который находится под арестом в Гонконге.
Во время своего турне Дональд Трамп посетит также Малайзию и Японию. В Малайзии он примет участие в саммите АСЕАН, подпишет торговое соглашение и проконтролирует мирное соглашение между Таиландом и Камбоджей. Также глава Белого дома планирует встречу с премьер-министром Японии Санае Такаичи, чтобы продолжить политику укрепления оборонного потенциала страны и расширения инвестиций в США.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Президент США заявил, что планирует обсудить с председателем Китая Си Цзиньпином российско-украинскую войну. По словам американского президента, у него есть надежда на то, что Пекин поможет урегулировать конфликт между Киевом и Москвой.
– Дональд Трамп объяснил, почему он отменил ранее запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, американский лидер сослался на собственное ощущение бесперспективности такой встречи.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!