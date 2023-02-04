У Дуды подтвердили, что Байден собирается с визитом в Польшу

В канцелярии польского лидера Анджея Дуды подтвердили, что его американский коллега Джо Байден посетит Польшу. Визит президента США в стране ожидается в ближайшее время.

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Об этом сообщил руководитель управления международной политики канцелярии президента Марцин Пшидач. Ныне он находится с визитом в США, где разговаривал с представителями Белого дома, передает RMF24.

"Как мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был посвящен планам на ближайшее будущее. Конечно, детали такого визита будут сообщены, когда определят конкретную дату, но мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед", – подчеркнул дипломат.

Его также попросили прокомментировать решение Байдена предоставить Украине ракеты GLSDB, которые удвоят дальность действия украинских сил. Пшидач ответил, что это очень хороший шаг, предвещающий потенциально большие изменения на поле боя.

"Украинские войска смогут поражать логистику врага на большем расстоянии, следовательно, эти российские логистические линии придется растянуть. Каждый военный прекрасно понимает, что это парализует их эффективность", – пояснил представитель канцелярии президента Польши.

Отметим: неделю назад СМИ анонсировали рабочий тур Байдена по Европе как настоящую сенсацию. Журналисты подчеркнули, что он состоится в канун годовщины вторжения войск РФ в Украину 24 февраля.

Издание Dziennika Gazety Prawnej написало, что во время визита в Польшу американский лидер Джо Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и польским коллегой Анджеем Дудой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний раз Байден посетил Польшу 25 марта 2022 года, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, в которой уже месяц длилась полномасштабная война. Тогда визит президента США проходил в рамках его экстренной миссии по укреплению обороны НАТО после жестокого вторжения РФ.

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