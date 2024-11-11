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Блог | У Днепра хотят забрать возможность ликвидировать последствия "прилетов"
Ну что, друзья, соскучились? Тогда вашему вниманию новый выпуск.
Здесь и отчет о гостинцах нашим ребятам на боевых позициях, и исчерпывающий анализ потасовки вокруг принятия следующего госбюджета.
Потому что Днепру снова пытаются залезть в карман и вытащить оттуда 3,3 млрд грн. Если коротко, то это средства, благодаря которым город может восстанавливать разбитые после российских обстрелов окна и ремонтировать кровли в ваших домах, школах и детсадах.
Что будет, если некоторые инициативные товарищи в правительстве не опомнятся и сделают это?
Ну послушайте сами. И не говорите потом, что я вас не предупреждал.
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