У Байдена отвергли возвращение Украине ядерного оружия, но заявили о 'наращивании возможностей'

В воскресенье, 1 декабря, в администрации действующего президента США Джо Байдена в очередной раз отвергли возможность возвращения Украине ядерного оружия. Сейчас в Белом доме планируется сосредоточиться на передаче конвенционных вооружений.

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Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в интервью ABC News. Впрочем, также отметил, что речь идет о "наращивании разных обычных возможностей ".

"Мы собираемся сделать все, что в наших силах в течение этих 50 дней, чтобы украинцы были сильнее за столом переговоров", – подчеркнул советник Белого дома по нацбезопасности.

Также Салливан опроверг сообщения некоторых западных СМИ, что администрация Байдена якобы открыта для возвращения ядерного оружия Украине.

"Это не рассматривается. Нет. О ядерном потенциале речь не идет", – отметил Салливан.

По его словам, Белый дом сделает все, что в его силах, чтобы предоставить Украине все инструменты усиления в поле боя.

"Президент Байден поручил мне проконтролировать масштабную поставку военной техники, чтобы мы потратили каждый доллар, выделенный нам Конгрессом, до тех пор, как Байден покинет свой пост", – добавил советник.

Ранее также сообщалось о том, что, несмотря на угрозы российского диктатора, в том числе об атаке "Орешником", которые привели к усилению разговоров эскалации конфликта, Соединенные Штаты Америки не планируют "предоставлять Украине ядерное оружие".

На днях слова президента Владимира Зеленского о том, что безопасность Украины может обеспечить либо НАТО, либо ядерное оружие, вызвали большой резонанс. Российская пропаганда вообще забилась в истерике, что мы готовим мифическую "грязную бомбу". О том, какое ядерное оружие имела Украина после распада СССР, почему его потеряла и может ли "восстановить", читайте в материале OBOZ.UA.

Напомним, что Россия "категорически отвергает" любое замораживание войны в Украине. Кремль настаивает на ультиматуме, ранее выдвинутом российским диктатором Владимиром Путиным. В Москве утверждают, что о прекращении огня говорят якобы исключительно на Западе, и только потому, что "РФ полностью владеет инициативой на фронте". Однако РФ не заинтересована в прекращении огня в Украине.

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