Туск: в Польше Кремль создает волну неприязни к Украине, надо ее остановить

В Польше нарастает волна пророссийских настроений и антипатии к Украине, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Он призвал остановить это и не поддаваться, особенно политикам.

Об этом польский чиновник рассказал в соцсети X. По его словам, это испытание патриотизма и зрелости для всего политического класса Польши.

Туск предупредил о волне неприязни к Украине

"Волна пророссийских настроений и антипатии к Украине, которая борется за выживание, растет, подпитываемая Кремлем и подпитываемая настоящими страхами и эмоциями. Роль политиков — остановить эту волну, а не сесть на нее. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса", – заявил Туск.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне великого христианского праздника Воздвижения Честного Креста в польском городе Легница неизвестные срезали крест с главного купола храма Успения Пресвятой Богородицы Украинской Греко-Католической церкви. Причем это произошло во время XII Гнезненского съезда.

Во время Молитвенного завтрака в Сейме Польши, где были представители польского политикума, церквей разных конфессий и религиозных организаций, к собравшимся обратился глава Украинской Греко-Католической церкви, Блаженнейший Святослав. В частности, глава УГКЦ в польском Сейме объяснил, что попытки снова поссорить поляков и украинцев – цель московской пропаганды.

