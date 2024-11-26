Демократии, конечно, нет — да по-настоящему почти никогда и не было — ни там, ни там, просто в Китае не было даже кратковременных исключений, да и вообще всё откровеннее (Восток так Восток), чем в двуглавом мордоре.

Видео дня

Для мордора коммунизм это глубинная частичка души людей-винтиков, а в Китае — слово без смысла, вежливая дань исторической памяти, не он там начало всего.

В 21 веке главных китайцев было один за другим трое, а директор мордора — всё это время один, хоть и назывался по-разному.

Перед тем обе страны получили исторический шанс, но мордор всё профукал, а Китай стал несравненно более богатым.

Причина известна: Китай работящий, а мордор ленивый.

В мордоре своё счастье и жизненный источник видят в агрессии и постоянно мечтают покорить мир, а в Китае — в отчаянном труде, и для счастья более полного ему не хватает лишь своего же Тайваня, хотя при обоюдном желании всё можно было бы решить чисто экономически.

Китай не любит Америку за импортные пошлины, а мордор — за то, что она есть.

Мордор захватил китайские земли лишь опираясь на силу и шантаж, который называет дипломатией, а Китай их возвращает себе (да и не только их) разумной политикой, причём так, что тот сам стремится их отдавать.

Да и вообще: сегодня в мире у респектабельного хозяина — Китая — мордор это бешеная собака (как кндр).

И с кем же из них должна быть Америка?

Полвека назад Никсон и Киссинджер выбор сделали — борясь с мордором, поддержали Китай.

Да, Китай за это время стал конкурентом. А мордор остался угрозой человечеству.

Мордор это прежде всего война, а Китай это прежде всего бизнес.

Трамп, что лучше?