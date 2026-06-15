"Цели удара достигнуты": в России сделали циничное заявление об атаке на Украину, в результате которой горела Киево-Печерская лавра

Россия ночью 15 июня нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и другим городам Украины. Погибли и ранены мирные жители, в столице среди атакованных объектов – киностудия имени Довженко и Киево-Печерская лавра.

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Но, по версии государства-агрессора, били российские войска исключительно по "объектам оборонно-промышленного комплекса", "военным аэродромам" и "территориальным центрам комплектования". Потрясающее своим цинизмом заявление было опубликовано министерством обороны РФ.

В России сделали циничное заявление о ночной террористической атаке на Украину

Несмотря на обилие фото и видео с горящими жилыми домами, гражданской инфраструктурой и даже Успенским собором Киево-Печерской лавры, в РФ заявили, что били, мол, только по "военным целям".

"Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – отмечено в официальном заявлении ведомства.

Лживое заявление тут же подхватили российские пропагандисты. Вот только иллюстрировали они его не фото горящих аэродромов или военных заводов – а кадрами с охваченным огнем Успенским собором Киево-Печерской лавры.

Какие "военные цели" на самом деле атаковало государство-агрессор

Минувшей ночью Россия нанесла удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. На крыше храма вспыхнул пожар, огонь охватил сотни кв. м.

Утром оккупанты попытались снова ударить по одной из крупнейших святынь православного мира. На территории лавры фиксировались новые разрушения, основной же удар пришелся на расположенный рядом "Мистецький арсенал".

Также Россия атаковала киностудию имени Александра Довженко в Киеве. На территории вспыхнул пожар.

В частности, под удар попал костюмный цех: уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. В студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды.

Также повреждены другие корпуса и здания киностудии.

"Назначенными целями", по которым било российское "высокоточное оружие", в столице также оказались жилые многоэтажки и легковые автомобили, а также объекты инфраструктуры.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили варварскую атаку РФ и призвали международные организации к жесткой и принципиальной реакции на действия страны-агрессора.

Только в Киеве в результате вражеской атаки погибли пять человек, десятки получили ранения, среди них – дети.

Кроме того, в Харькове в результате повторного российского удара погибли четверо спасателей ГСЧС и сотрудник горсовета, ранены минимум девять огнеборцев и четверо жителей города.

Еще троих людей, в частности ребенка, оккупанты ранили на Киевщине.

А в Днепре в результате российского обстрела повреждены предприятие, здание колледжа и Дом органной музыки, есть пострадавший.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Россия атаковала Украину почти 700 дронами и ракетами. Основной удар, по данным Воздушных сил, пришелся на столицу, ракеты РФ летели также на Харьков и Днепр.

Силы ПВО обезвредили 632 цели: 50 из 70 ракет и 582 из 611 дронов различных типов.

По состоянию на 08.00 было зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА на 42 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 12 локациях.

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