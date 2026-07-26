Тройка судей Верховного Суда закрыла глаза на фальсификацию санкционных документов, – адвокат Порошенко

Адвокат Илья Новиков на своей странице в Facebook опубликовал подробный анализ откровенно политического решения коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, которые отказались отменить санкции в отношении Петра Порошенко. Как известно, это решение после полутора лет тяжб поддержали трое из пяти судей, председательствующая Радышевская и судья Смокович не согласились с большинством и высказали свои отдельные мнения.

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"Сегодня разберем два элемента этого пазла: как суд отреагировал на фальсификацию доказательств со стороны государственных органов и что суд думает о влиянии санкций на выборы. Ведь блокировка счетов и запрет на совершение правовых действий в качестве санкционного ограничения исключают регистрацию в качестве кандидата из-за невозможности предоставить ЦИК все предусмотренные законом документы. Следовательно, действующий президент может из-за санкций снять с выборов любого из своих соперников – Порошенко уже снят, Залужный и новый фаворит Федоров ждут своей очереди. Уже известно, что 3 из 5 судей с этим согласились и считают, что так и должно быть, но вам ведь интересно, как они это объясняют? Мне было интересно", – пишет Новиков.

Он подробно объясняет, что документы, на основании которых Порошенко попал в санкционный указ, готовились в спешке и содержали немало ошибок. В том числе и сам указ президента Зеленского содержал фактические ошибки в отношении трех из пяти лиц, фигурирующих в нем. Как известно, первыми эти ошибки выявили журналисты, поэтому 13 февраля, когда Зеленского уже не было в Украине, решение о санкциях незаконно подменили.

Новиков также напоминает, что власти полгода затягивали предоставление суду всех документов по делу, а когда их все-таки предоставили, выяснилось, что ключевые документы были составлены задним числом, то есть уже после решения СНБО.

"СНБО вообще отказался ходить в суд (они всегда отказываются в делах о санкциях, хотя формально именно их решение и оспаривается). Обоснование: СНБО как таковой не является юридическим лицом и не может участвовать в процессе, юридическим лицом является аппарат СНБО, но он не принимает решений о санкциях, поэтому решайте без нас, уважаемый суд. Кабмин не так часто участвует в процессах о санкциях – ведь большинство санкций инициируются СБУ. В нашем случае инициатива исходила от КМУ, и им пришлось отвечать. В первом пакете документов (все с грифом "для служебного пользования") они предоставили суду две версии проекта распоряжения о санкциях от 12 февраля 2025 года, обе с подписью министра экономики Юлии Свириденко – "оригинальная", зарегистрированная в 17:40, и "доработанная по результатам замечаний на заседании КМУ" – зарегистрированная в 19:47. Приложениями к нему были документы о согласовании из различных министерств, которые поступали в Минэкономики уже после 19:47 или вообще на следующий день", – пишет Новиков.

"Суду предоставили поддельный DVD, который сознательно записали на следующий день, 13 февраля, когда СМИ заметили, что в опубликованном указе неправильно указаны налоговый номер Порошенко, гражданство Медведчука и год рождения Жеваго. В ОП, КМУ и СНБО запаниковали и не придумали ничего лучшего, чем просто заменить текст уже подписанного указа с неверными данными на правильный. Было задействовано множество людей", – констатирует адвокат.

"Но главное, что выдает подделку, – не расхождения во времени, а расхождения по содержанию. В обосновании санкций в отношении Порошенко четко указывалось: "В ходе досудебного расследования установлено, что Порошенко Петр Алексеевич, находясь на посту Президента Украины, действуя по предварительному сговору с Медведчуком В.В…". Не было ничего проще, чем скопировать текст обоснования из раздела о Порошенко и вставить его в раздел о Медведчуке. Но времени на раздумья не было, и в разделе о Медведчуке появился другой текст, где "партнеру Медведчука" Порошенко места вообще не нашлось", – констатирует Новиков.

"Этот DVD – умышленная подделка, она была создана 13 февраля 2025 года после 17:14 и передана в СНБО до 23:13 как оригинальный пакет документов, отправленный якобы в 19:56 12 февраля. Это одновременно исключает возможность говорить о соблюдении законной процедуры, и подтверждает, что происходило то, что Большая Палата Верховного Суда называет "своенравием" в правовом смысле – решение было "необоснованным, дискриминационным или принятым с иной целью, чем установленная законом. Никто не занимается фальсификациями, чтобы защитить законное и обоснованное решение", – подчеркивает Новиков.

Однако, несмотря на явную очевидность этих фальсификаций, трое судей в своем решении описывают эти документы как подлинные. "Судьи большинства (Кашпур, Мельник-Томенко, Мацедонская) упоминают диск ЕН/11-25ДСК просто как один из материалов, которые не подтверждают ничего необычного, кроме того, что наш президент молодец, и что всё происходило в соответствии с законом и процедурой. Суд не проявил никаких признаков возмущения тем, что ему принесли очевидную подделку и лгут прямо в глаза. Не проявил интереса к тому, кто и зачем ее создал. Просто как камень в болото", – пишет адвокат.

"Когда вы уже знаете ответ на первый вопрос "что суд думает о поддельных доказательствах", вам будет проще догадаться, что суд думает о праве президента снимать санкциями конкурентов с выборов. Да, вы угадали. Ничего не думает. Влияние "запрета на совершение правовых действий" на выборы вообще не упоминается в решении – в том числе оно пропущено в п. 40, где кратко приводятся аргументы иска. Там упоминается лишь то, что, по мнению истца, санкции преследуют скрытую цель преследования его как лидера политической оппозиции – и больше к этой теме большинство суда уже не возвращается", – отмечает Илья Новиков.

"В отдельном мнении судьи Смоковича обращается внимание на политический контекст взаимоотношений истца Порошенко и ответчика Зеленского. Хотя главным мотивом его несогласия с большинством и является то, что судья Смокович считает санкции необоснованными фактами (и это также правда) – что снимает другие вопросы, поскольку необоснованные санкции не могут быть законными по определению, независимо от других аспектов. Для нас это отдельное мнение важно, как и второе отдельное мнение судьи Радишевской, которая также соглашается с фактической необоснованностью решения СНБО", – объясняет адвокат.

"Два особых мнения в решении Верховного Суда по делу об отмене санкций – такого еще никогда не было. Это не футбол, где счет 5:0, 4:1 или 3:2 – все равно поражение. Наша апелляция уже зарегистрирована Большой Палатой, и там соотношение голосов может оказаться совсем другим. И если рассмотрение будет, как мы настаиваем, открытым, тема фальсификаций, как и тема ограничения санкциями демократических процедур, будут там среди главных", – отмечает Илья Новиков.