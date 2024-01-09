По большому счёту, единственная настоящая причина того, что творит мордор с Украиной последние 10 лет, это наше тяготение к Цивилизации, к ЕС и НАТО.

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Но Цивилизация нас пытается предать. Не даёт нам победить нашего общего врага. И за это История её накажет.

К ней, Цивилизации, придёт мордор тоже — если не снаружи, то изнутри.

Орбан, Фицо, Вилдерс — это лишь начало. Ибо, если мордор победит Украину, промордорские силы совершенно демократично будут избраны не только в Венгрии, Словакии и Нидерландах.

Тридцать Трампов — вот что получат страны НАТО за трусость и недальновидность. Глупость народная станет потрясающе всепобеждающей.

Тридцать Трампов — это не считая тридцать первого. Настоящего — так сказать, оригинала. Который то ли будет, то ли нет. Потому что в Америке ещё есть хоть какая-то система сдерживаний и противовесов. У других её хотя бы на таком уровне нет. И там демократия сметёт всё. И себя в том числе. А бестолковых либералов — в первую очередь. Не потому что либералы, а потому что бестолковые.

И будет там мордор всем командовать из собственных столиц членов НАТО. Где вся власть окажется у промордорских членов их правительств. То есть члены будут командовать членами. Ведь голов у них нет. Тех голов-глав, что на шеях. А главы правительств или государств — будут. Тридцать Трампов.