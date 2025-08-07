Три сценария встречи Трампа с Путиным: Гончаренко назвал возможные варианты для Украины

Народный депутат Алексей Гончаренко описал три реалистичных сценария развития событий в случае проведения встречи между Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным – и каждый из них будет иметь серьезные последствия для Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Положительный сценарий

По словам депутата, на переговорах могут быть очерчены контуры мира. При этом речь идет об уступках с обеих сторон.

"Чего могут касаться уступки? Первое – это те территории, которые уже оккупированы Россией. Скорее всего, они останутся под оккупацией. И я думаю, что это будет формализовано, включая то, что мы обязуемся не возвращать эти территории силой", – объясняет нардеп.

По его словам, критически важно сохранить право Украины на мощную армию, а также не соглашаться на ограничения вступления в военные союзы. Хотя не исключено, что США или НАТО после договоренностей заявят, что Украина не может присоединиться к Альянсу, самое главное – чтобы такую позицию не озвучила сама Украина.

Нейтральный сценарий

В таком случае переговоры будут продолжаться, но боевые действия продолжатся. Такой сценарий имеет временные ограничения.

"Если президент США почувствует себя обманутым, договоренности с РФ могут сорваться. В таком случае война будет продолжаться, но уже при поддержке США. Это не лучший, но и не худший вариант", – считает политик.

Негативный сценарий

Худший вариант – срыв встречи или провал переговоров.

"Тогда США могут выйти из переговорного процесса и отказаться от поддержки Украины. Это будет самый сложный период за все время войны. Последствия могут быть плачевными", – подчеркнул Гончаренко.