Главным следствием Эр-Рияда стало заявление Трампа о том, "возможно Россия тянет время".

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Вот полная цитата: "Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я поступал так в течение многих лет [в бизнесе]: "Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать"

Далее текст на языке оригинала

Трамп дуже багато поставив на ці переговори. І тому за логікою, ще деякий час він має пограти з росіянами в цю гру. Але те, що за результатами переговорів в Ер-Ріяді не було спільного прес-релізу, а були відразу три версії (російська, американська та українська) того, що відбулося, вселяє оптимізм. В тому сенсі, що ніяких домовленостей нема і поки ніхто санкції не відміняє. Повторю те, що говорив і раніше: це початок переговорів, які мають надто мало шансів, щоб бути результативними.

Не буду повторювати все те, що писав вчора про подальші варіанти розвитку подій (лінк кину в коменти). Зараз хочу наголосити лише на наступному. Якщо нічого не зміниться в позиції росіян (а це практично нереально), залишається два відкритих питання: кого Трамп зробить винним у зриві домовленостей і чи послідують санкції проти Росії після зриву переговорів, якщо винних таки призначать.

Про закінчення війни мова вже не йде.