Требовал 2 млн за 'моральные страдания': суд поставил точку в исках Черновецкого против журналистов

Кассационная палата Верховного Суда поставила точку в иске бывшего городского головы Киева Леонида Черновецкого к украинскому изданию "Зеркало недели". Экс-меру отказали в удовлетворении жалобы, за которую он хотел получить компенсацию "за моральные страдания" в размере 2 млн грн.

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Об этом говорится в постановлении Верховного суда, размещенном в Едином реестре судебных дел. Так, Черновецкий утверждал, что якобы информация о его личности, размещенная в материалах издания, недостоверна и порочащая честь, достоинство и деловую репутацию бывшего политика.

Ранее ВС уже вернул экс-меру одну кассационную жалобу. В текущем иске Кассационная палата взыскала с Черновецкого в пользу журналиста 7 тысяч грн, которые тот потратил на профессиональную юридическую помощь в кассационном суде.

Адвокат издания Роман Васильняк пояснил, что баланс между частным интересом защиты репутации истца и публичным интересом знать общественно необходимую информацию в материалах не был нарушен.

"Материалы дела не содержат доказательств относительно того, что ответчик публично обвинил истца в совершении преступления, а потому ссылка истца на то, что содержание статьи по нему является фактическим утверждением о совершении преступления, ошибочно", – добавил юрист.

В редакции издания прокомментировали решение суда, отметив, что внимательно следили за событиями в столице во время каденции истца Черновецкого и первыми публиковали информацию о масштабах нарушений.

"Редакция продолжает отстаивать в судебном порядке защиту прав своих журналистов на свободное выражение мнений авторов в собственных материалах. Отдельное спасибо общественной организации "Платформа прав человека" за юридическое сопровождение этих дел", – отметили в "Зеркале недели".

Напомним, Черновецкий уже год находится под следствием по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Бывший политик с первых дней полномасштабной войны оправдывал оккупанта и фактически призвал наше государство отказаться от своих территорий в пользу агрессора. По закону ему грозит не только лишение свободы, но конфискация имущества. Что именно могут забрать у экс-политика, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Черновецкий заявил, что войны между РФ и нашей страной никогда не было и не будет. ""Военная операция" для того, чтобы запугать иди*тов и начинать вести переговоры. Она проходит", – сказал экс-политик.

– В марте прошлого года Черновецкий открыто поддержал военную агрессию РФ в Украине. По его мнению, украинцам не нужно брать оружие в руки и верить СМИ.

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