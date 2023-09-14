Черновецкий занял сторону РФ: его семья владеет в Украине целой империей, ее могут конфисковать по закону 

Бывший городского голова Киева Леонид Черновецкий уже год находится под следствием. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность. Бывший политик с первых дней полномасштабной войны оправдывал оккупанта и фактически призывал Украину отказаться от своих территорий в пользу агрессора. По закону ему грозит не только лишение свободы, но и конфискация имущества.

Видео дня

О том, какие активы в Украине связаны с одиозным политиком и что у него могут конфисковать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Черновецкий отрицал агрессию РФ и фактически поддержал Путина. За это его имущество могут конфисковать

"Войны между РФ и нашей страной никогда не было и не будет. "Военная операция" для того, чтобы запугать идиотов и начинать вести переговоры. Она проходит", – заявил скандальный экс-политик в своих соцсетях. С первых дней полномасштабной войны бывший киевский городского голова фактически занял сторону РФ.

"Это всего только демонстрация силы и удары по военным объектам. Признают границы – тут же все и закончится. В ту же секунду! Это можно и нужно было сделать 8 лет назад, вместо бомбежек гражданских объектов и запугивания населения", – писал Черновецкий на своей странице в Facebook.

Фактически Черновецкий распространял российскую пропаганду и призывал изменить государственную границу Украины. За это предусмотрена уголовная ответственность. "Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", – заявили в Офисе генпрокурора.

Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность (ч. 1. ст. 110 УКУ). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества либо без нее. Уголовные дела Черновецкого не пугают. Еще в 2017-м СБУ объявила его в розыск, однако дело так ничем и не закончилось. Тогда правоохранители расследовали участие экс-политика в строительстве вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве. Сам Черновецкий посоветовал Службе безопасности Украины не искать его там, где его нет.

Но это далеко не единственное скандальное и сомнительное решение Черновецкого. К примеру, компания "Киев Терминал" пытается отсудить у столицы 100 млн долларов за реконструкцию Харьковской площади, которая так и не была произведена. Договор подписали с киевской властью во времена городского головы Леонида Черновецкого еще в 2007-м. Позже стороны по обоюдному согласию соглашение разорвали.

Черновецкий длительное время находится за границей (проживает то в Грузии, то в Израиле). Украинская правоохранительная система до него не доберется. Однако благодаря возможности провести дело заочно, без участия Черновецкого, если его признают виновным, его имущество в Украине может быть конфисковано.

Чем владеет Черновецкий и его семья

Леонид Черновецкий официально перестал зарабатывать в Украине, однако у его семьи остается целая бизнес-империя – "Черновецкий инвестмент групп". Сейчас большинство компаний официально принадлежит его сыну Степану. Степан Леонидович – долларовый мультимиллионер, в прошлом году он занял 18 место в рейтинге бjгатейших украинец по версии Forbes.

Часть компаний основал одиозный бывший городской голова Киева, а уже после бенефициаром стал его сын. К примеру, по данным Youcontrol основателем ООО "Черновецкий инвестмент групп", ООО "Коммерческие системы", "Холдинг Сити" был Леонид Черновецкий, а сейчас компании принадлежат Степану.

Сервисы, в которые инвестировала деньги семья Черновецкого (по информации Forbes):

Busfor – онлайн-сервис для поиска билетов на автобусы;

Zakaz.ua – доставкa продуктов из супермаркетов;

Megogo – медиасервис для просмотра видео.

Кроме того, Степан Черновецкий инвестировал деньги в целый ряд ЖК и бизнес-центров. Некоторые из них до сих пор ему принадлежат:

ЖК Комфорт Таун;

БЦ IQ Business

Center101 Tower

ЖК SvitloPark,

White Lines

Edeldorf

По оценкам Forbes, сыну бывшего городского головы принадлежит 120 тыс. квадратов торговых и офисных площадей, он также инвестировал в разные сферы экономики. В собственности Степана Леонидовича также есть автопарк, среди его авто – три Porsche и Ferrari.

Интересы Степана Черновецкого не ограничиваются Украиной. В 2016-м Антикоррупционная прокуратура задержала его в Испании. Тогда его заподозрили в отмывании по меньшей мере 10 миллионов евро незаконного происхождения, инвестированных в покупку недвижимости для отмывания и поступающих от сети компаний, базирующихся преимущественно на Кипре и Виргинских островах.

"Среди задержанных преимущественно граждане Украины и России, осевшие в Барселоне....среди них сын бывшего мэра Киева (Украина) Степан Черновецкий. Задержанным инкриминируют преступную организацию, отмывание денег, подделку официальных документов, также преступления против Государственной казны", – написало испанское издание Elmundo. Черновецкого отпустили. К слову, на Кипре у него есть как минимум регистрация (Кипр, Лимассол, улица Онисиллос (комплекс номер 2), 3, квартира 5С).

Чтобы конфисковать имущество Черновецкого, правоохранителям придется установить, действительно ли он всего лишь передал свои компании сыну и продолжает влиять на бизнес и получать дивиденды. Единственная возможность наказать одиозного бывшего городского голову – конфисковать его имущество, реализовать его на торгах и вырученные деньги направить на нужды ВСУ.

Наше издание обратилось в правоохранительные органы с запросом о ходе следствия в отношении Леонида Черновецкого, который безнаказанно продолжает транслировать идеи развала Украины.