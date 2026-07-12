Трампа поразили дальнобойные удары Украины по РФ — WSJ

Президент США Дональд Трамп внезапно изменил свою публичную риторику в отношении Украины. На изменение позиции главы Белого дома повлияли последние отчеты американской разведки.

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Американский президент положительно оценил возможности Украины в области дальних ударов, более того: они его поразили. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Трамп изменил риторику в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп изменил риторику в отношении Украины со времени саммита НАТО. Произошло это после того, как он ознакомился с данными американской разведки о развитии украинских дальнобойных ударных возможностей.

Источники WSJ среди американских чиновников уверяют: Трамп положительно оценил достижения Украины в сфере производства и применения дальнобойных беспилотников, ведь он регулярно получает разведывательные доклады о новых возможностях украинских сил — и они его действительно поразили.

"Трампу демонстрируют разведывательные доклады США о новых ударных возможностях Украины, и он впечатлён ими", — отмечается в материале.

Американская разведка также информирует президента США об общественных настроениях в РФ: там население все больше стремится к завершению войны, сказали два собеседника газеты. И ключевую роль в этом сыграли именно успешные украинские удары по военным целям на территории РФ и связанные с ними последствия.

WSJ напоминает: в прошлом году Трамп упрекал президента Украины Владимира Зеленского в "отсутствии карт", а сейчас "карты" у него, похоже, появились. По крайней мере, от прежней риторики во время встречи глав двух государств на полях саммита НАТО Трамп перешел к "более благосклонным оценкам".

В то же время, пишет WSJ, российский диктатор Владимир Путин продолжает публично декларировать максималистские цели войны, в частности о территориальных уступках Украины и усилении российского влияния.

Часть собеседников газеты из числа американских чиновников предполагает, что к концу года Путин может "дозреть" до начала переговоров о прекращении войны на приемлемых для Украины условиях. Другие же считают такой сценарий маловероятным.

Во время саммита НАТО Трамп заявил, что США готовы предоставить Украине право производить ракеты для систем Patriot, и одобрительно оценил украинские удары по РФ, назвав их "эскалацией, которая может приблизить окончание войны".

Как сообщал OBOZ.UA, после саммита НАТО у Путина разразилась суматоха из-за заявления Трампа об успехах Украины. Российские власти при этом пытаются преуменьшить значение решений Вашингтона о поддержке Киева, в частности в вопросе производства ракет для систем Patriot.

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