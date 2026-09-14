Трамп заявил, что США могут передать Украине лицензии на менее современную версию ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Украиной возможность передачи лицензии на производство менее современной версии ракет для систем Patriot. По его словам, речь идет именно о "менее продвинутой версии" вооружения.

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В то же время Трамп подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть большие запасы ракет Patriot и в настоящее время они производятся в значительных объемах. Об этом американский лидер заявил журналистам на борту самолета.

Украина может получить лицензию на менее современную версию Patriot

Трамп заявил, что США обсуждают с Украиной потенциальную передачу производственной лицензии на ракеты для американских систем Patriot.

На вопрос журналистов о том, получит ли Киев лицензии на производство ракет Patriot, американский президент ответил: "Мы обсуждаем это (...) менее продвинутую версию".

Ранее вопрос о лицензиях на производство ракет Patriot уже обсуждался между Вашингтоном и Киевом. Украина заинтересована в производстве таких ракет, однако доступ к самым современным технологиям остается отдельным вопросом.

Трамп заявил о больших запасах ракет

Американский президент также в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты располагают значительными запасами вооружений, в частности ракет для систем Patriot.

"Сейчас у нас очень большие запасы (...), сейчас мы производим больше ракет Patriot, чем когда-либо", — заявил Трамп.

Напомним, Европейская комиссия одобрила выделение Украине 6,1 млрд евро на беспилотники и ракеты-перехватчики PAC-3 для систем Patriot. Средства предусмотрены в рамках кредита на поддержку Украины общим объемом 90 млрд евро.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина совместно с союзниками разрабатывает общеевропейский оборонный проект Freyja. Его целью является создание антибаллистической системы для защиты от российских ракет. К разработке привлечены 12 оборонных компаний Европы. Эта система противовоздушной обороны должна стать более дешёвой альтернативой американским комплексам Patriot.

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