На дебатах с Харрис Трамп дважды уклонился от ответа на прямой вопрос, желает ли он победы Украине, и вместо этого сообщил лишь, что войну надо заканчивать.

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Когда Харрис отметила, что, если бы Трамп был президентом, путин уже сидел бы в Киеве и съел бы Трампа на обед, Трамп ответил, что путин сидел бы в москве и был бы гораздо счастливее, чем сейчас, после чего трусливо напомнил, что у путина есть ядерное оружие, которое тот ещё может использовать.

Экс-президент также заявил, что НАТО обворовывает Америку, а об Израиле — что при президентстве Харрис этой страны не будет вообще.

Все увидели, что упрёки в отношении Харрис, будто она не умеет говорить без телесуфлёра, это чистейшая клевета, ведь на дебатах она выглядела КАК МИНИМУМ не хуже Трампа и держалась при этом очень уверенно.

Таким образом, это была боевая (даже ОЧЕНЬ боевая!) ничья, хотя и возможно — при некотором преимуществе Харрис. Поскольку же до дебатов Харрис шла впереди в не шатких штатах в пересчёте на голоса в коллегии выборщиков 226:219, а в переменчивых 44:0 при 49 неопределённых, эта ничья — в её пользу.