Оценивая первые шаги Трампа на посту президента США по отношению к друзьям России, нужно взглянуть на конкретные результаты.

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К примеру, если говорить о шагах по Китаю, следует обратить внимание на то, что из России куда-то исчезли северные корейцы. И произошло это не из-за внезапной жалости Ким Чен Ина к своему народу, а из-за того, что Штаты поговорили с Китаем и спросили: "Доколе? Что вообще войска КНДР делают в России?". А Китай оказывает влияние на Северную Корею, пишет Тарас Загородний для Главреда.

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Уже були дзвінки з Держдепу США до Китаю, в яких китайцям сказали не балуватися з російською нафтою. Якщо санкції проти РФ запровадили, вони мають працювати.

Крім того, у Трампа висунули ультиматум щодо скорочення впливу Китаю в зоні Панамського каналу. Плюс введені Трампом мита на товари з Мексики і Канади – це ж теж про Китай, який через Канаду і Мексику заходить на американський ринок.

Також Трамп припинив фінансування ПАР, а це теж Китай.

Таким чином, США системно опрацьовують ті питання, які є ключовими для них на даний момент. Так вони одним пострілом вбивають двох зайців: демонструють, що Доктрина Монро працює, що західна півкуля є виключно зоною інтересів Сполучених Штатів Америки, а також б'ють по Китаю, тому що він тут головний призвідник. Фактично за рахунок Китаю йде війна Росії проти України.

Це планомірна робота китайців, тому що Китай величезний і заліз у багато сфер. Я думаю, що США вимагатимуть від Китаю тиснути на Росію. Перш за все, Штати вимагатимуть припинити постачання Росії озброєнь із Північної Кореї. Адже КНДР робить зброю для Росії виключно за мовчазної згоди Китаю. А далі подивимося. Там буде список вимог, і інструментарію буде достатньо.

Китай будуть видавлювати з багатьох країн, насамперед із Панами, та й узагалі, США будуть тиснути на нього з багатьох інших питань.

Однак проблема полягає в тому, що Китай уже такий величезний, що у США не вийде швидко колапсувати його вплив. Однак бодатися зі Штатами у нього не вийде – "бодалка" ще не виросла. Поки що міць Пентагону дозволяє Штатам купірувати вплив Китаю, нав'язувати свій, стримувати його розвиток тощо.

Наприклад, якщо зараз буде військова інтервенція в Панаму, щоб вибити звідти Китай, Китай нічого зробити не зможе. Це буде демонстрація сили з боку США: повернувся головний шериф, який починає давати по голові тим, хто погано поводиться в цьому світі. Тому спроби Китаю чинити опір, звичайно ж, будуть, але не зараз. Тим паче, зараз будуть введені митні збори і видавлювання китайців багато звідки.

Думаю, що США, зокрема, намагатимуться спровокувати хорошу економічну кризу в Китаї, щоб бути здатними нав'язувати свою точку зору.

Наприклад, коли Трамп пригрозив введенням стовідсоткових мит проти країн БРІКС, щойно там замисляться про введення своєї валюти, БРІКС, як альтернативний центр світу, одразу помер. Одразу ж після заяви Трампа.

Тож тиск США наростатиме, адже Штати повертатимуть промисловість додому, намагатимуться скоротити своє відставання від Китаю за деякими галузями, яке вже утворилося. Трамп діятиме відповідно до інтересів США. Для Трампа світ зараз – це моносвіт, у якому керують Сполучені Штати Америки, а всі інші їм підпорядковуються.

Утім, Трамп дещо перебільшує вплив Китаю на Москву. Американці зараз спробують підійти до вирішення питання з різних боків, зокрема, поспілкуються з росіянами і зрозуміють, що це психлікарня. Складається враження, що в Штатах уже розуміють, що Росія – це психлікарня, і вся справа в Путіні.

Перші заяви Трампа щодо Путіна були знаком російським елітам – прибирайте цього психа і будемо розмовляти. На переговори рівноправних партнерів не запрошують так, як Трамп почав розмовляти з Путіним. Якщо Путін піде назустріч Трампу, його принизять, тому що зет-патріоти кричатимуть: "Нас принизили! Путін пішов на уклін до Трампа, хоча розповідав, який він крутий". Адже поки Путін при владі, він воюватиме, і Росія не виконуватиме всіх вимог Трампа.

Утім, коли США чогось дуже хочуть, вони починають діяти рішуче і швидко. З Росією Штати можуть багато чого зробити: обвалити інфраструктуру, добити банківську систему і багато чого ще. Поки що США цього не роблять, але до цього прийдуть.