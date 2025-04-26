Трамп встретится в Риме с Зеленским, Мелони и Стармером

Президент США Дональд Трамп в день похорон Папы Римского Франциска, 26 апреля, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьером Великобритании Киром Стармером. За 15 часов своего пребывания в Риме глава Белого дома планирует многое успеть.

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Об этом сообщает издание La Repubblica. Там отметили, что по расписанию Трамп прибыл в аэропорт Фьюмичино вчера в 22:50, а сегодня уже в 13:30 должен вылететь обратно.

В течение этого времени президент США собирается: переночевать в вилле Таверна вместе со своей супругой Меланией, посетить похороны Папы Франциска, провести встречу с премьер-министром Италии, пообщаться с Владимиром Зеленским, увидеться с Киром Стармером и успеть вернуться на самолет к обеду.

В ходе полета на борту Air Force One Дональд Трамп общался с журналистами. Он подтвердил свое намерение встретиться с европейскими лидерами, даже если это будет выглядеть "неуважительно" из-за траурного случая.

"Я встречусь с некоторыми людьми в Риме, в том числе с замечательной премьер-министристкой Италии", – сказал Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане, 26 апреля. Также он возразил, что устанавливал "жесткий дедлайн" в мирных переговорах по урегулированию войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу по прибытии в Рим Трамп заявил, что большинство пунктов соглашения по миру в Украине согласованы, сторонам нужно организовать встречу на "очень высоком уровне".

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