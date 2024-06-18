Блог | Трамп уже не впервые сообщил, что, если победит в ноябре, января ждать не будет
Критикуя слишком большую, по его мнению, помощь Соединённых Штатов Украине, Трамп заявил, что решит этот вопрос, если его снова изберут президентом, ещё до того, как займёт Белый дом, — пишет Politico.
Это "ещё до того" стало в последнее время для него привычным. Он постоянно подчёркивает, что фактически станет президентом в день избрания, а не в день инаугурации.
В материале о плановом конце света я уже писал об опасности периода с 5 ноября по 20 января. Перманентные высказывания Трампа подтверждают мои опасения. У Америки будут одновременно два президента: формальный и настоящий.
Прекращение войны в Украине за 24 часа, фактический выход США из НАТО и так далее могут быть объявлены уже в ноябре. Справится ли с этим знаменитая американская система сдержек и противовесов, тогда и увидим. Но прежде всего такими взаимными сдержками и противовесами станут именно Трамп и Байден.
Так Главную страну мира ещё не встряхивало.