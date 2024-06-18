Критикуя слишком большую, по его мнению, помощь Соединённых Штатов Украине, Трамп заявил, что решит этот вопрос, если его снова изберут президентом, ещё до того, как займёт Белый дом, — пишет Politico.

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Это "ещё до того" стало в последнее время для него привычным. Он постоянно подчёркивает, что фактически станет президентом в день избрания, а не в день инаугурации.

В материале о плановом конце света я уже писал об опасности периода с 5 ноября по 20 января. Перманентные высказывания Трампа подтверждают мои опасения. У Америки будут одновременно два президента: формальный и настоящий.

Прекращение войны в Украине за 24 часа, фактический выход США из НАТО и так далее могут быть объявлены уже в ноябре. Справится ли с этим знаменитая американская система сдержек и противовесов, тогда и увидим. Но прежде всего такими взаимными сдержками и противовесами станут именно Трамп и Байден.

Так Главную страну мира ещё не встряхивало.