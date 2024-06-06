Человечеству грозит реальная опасность. К Земле приближается гигантский астероид. Столкновение неизбежно. Причём мгновенным оно не будет, а растянется на два с половиной месяца. Даты известны достоверно: с 5 ноября этого года по 20 января следующего. Весь этот долгий период в Главной стране мира — и поэтому в Цивилизации в целом — будет господствовать безвластие.

В Америке будут одновременно сразу два президента — 1) дедушка как формальный со всеми правами в Главной стране мира и 2) новоизбранный, у которого семь пятниц на неделе и на которого будут ориентироваться и страна (и Украина!), и мир.

Это — если на выборах победит Трамп, о чём я уже писал. Но если каким-то образом Трамп проиграет — то ли Байдену, то ли кому-то тому, кто внезапно может стать кандидатом вместо него, — столкновение всё равно произойдёт и общечеловеческий кризис не отменится, ибо Трамп, который проигрывать не умеет, об этом позаботится, и страна останется неуправляемой — вместе с миром, который она возглавляет.

Это опасно не только для Украины. Когда Америке будет не до остального мира, она будет руководить им так, как у неё получится, и совсем не обязательно в пользу агрессора. Мордор просто могут случайно уничтожить — чтоб не путался под ногами в эти сложные дни и не мешал между ног.

На решение всех проблем у человечества остаются 5 месяцев. Потом — временный апокалипсис, и проблем на то время лучше не оставлять. Политический астероид уже летит.